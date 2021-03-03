14吋筆電　新機巡禮

ASUS ExpertBook B9 (B9400) 把14吋屏幕嵌入13吋機身之中，令輕薄機都有大芒用。售價︰約HK$12,000起(互聯網)

大尺寸筆電現時主要有14吋、15吋及17吋3款，當中14吋款式在性能與流動性上平衡度最佳，所以廠商近年都致力推出，新近就有幾部抵港，又睇吓邊部合大家心水。

輕薄掛帥

ExpertBook B9 (B9400)是ASUS今年最新14吋商務筆電，沿用去年B9的輕薄機身，只有880g重、1.49cm薄，較同尺寸筆電動輒過1kg要易攜不少。最高配備第11代Intel Core i7處理器、32G LPDDR4x記憶體及雙2TB SSD，支援RAID 0和RAID 1組態，效能分屬頂級。屏幕用上4mm NanoEdge窄邊框設計，屏佔比高達94%，並內置Harman Kardon認證喇叭，聲畫表現具一定質素。其33WH電池續航力逾20小時，並可在39分鐘內快充60%電量，至啱心急人士。

雙色登場

HP新一代Pavilion 14一改筆電非黑即白風格，提供簡約銀、亮粉紅2色，同時機身採用3D無縫設計，大幅減少機件之間的接駁線位，整體外形更簡潔。配備第11代Intel Core i5處理器、Intel Iris Xe顯示晶片、8GB記憶體及512GB SSD，喇叭則經過B&O專業調音，配合178度廣視角屏幕，坐係邊都睇到清晰畫面。

以多制勝

VAIO SE14 2021以多制勝，除配備最新第11代 Intel Core i5-1135G7或i7-1165G7處理器和Intel Iris Xe 顯示核心，還提供2個USB-C插位、2個USB-A 3.2插位、HDMI連接埠及Wi-Fi 6連接能力，擴展能力特佳。另備有4個喇叭及2個陣列式咪高峰，在AEC技術加持下，有助消除回音及過濾雜音，提升聲音輸出及收音清晰度。