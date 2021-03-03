拒絕讓女兒出鏡搵錢　陳嘉寶唔見7位數

藝人陳嘉寶（Anjaylia）與曾任模特兒的闊少老公黃頌祈三年抱兩，大女Hosanna現年2歲、二女Eliana只有5個月大，她自爆2次懷孕體重同樣只重了8kg，生產後兩周，只欠0.7Kg便回復未生前身形，難怪懷二胎時完全無人知，她說：「如果唔係做呢行會放鬆啲，見格仔餅、雞蛋仔就好想食。早排電視劇《M Club》重播，好多人Inbox問我幾時會睇到我做戲？係咪唔做？成為我動力，我就同自己講，要格仔餅定要動力，動力成為我精神格仔餅。」

她自認是工作狂，希望做好事業：「世界對女藝人好嚴謹，女人結咗婚就叫「人妻」「人母」，唔見叫男人做「人父」「人夫」？湊小朋友就係放棄事業無上進心，出嚟做嘢又話唔理屋企人，覺得所有職場女性都遇到呢個問題。」她希望自己做人板，告訴大家她都有夢想和堅持，亦作為女兒的榜樣。近日她跟彭秀慧學戲裝備自己，有老公監管飲食外，還有姊妹閨蜜團「Sixters」賴慰玲、陳瀅、蔡思貝、何雁詩、吳嘉熙的鼓勵：「佢哋好肉緊我出嚟，感情係真嘅。」笑言自己現在才是真正的BB：「以前成日叫我做Anjay BB，但我性格一啲都唔BB，真心覺得依家係BB，年紀老啲，重新出發嘅BB。」但她卻拒絕讓2女兒出鏡，「如果我肯甫，錢會賺好多，followers都會升好多，粗略計，搵我報價，真係7位數無咗，一個女已無咗7位數，不過唔緊要，我會跑番個數返嚟。（老公幫手跑數？）佢都係模特兒前輩，不嬲好多人叫佢出活動和拍廣告，好多時搵佢唔係搵我，有時收到啲禮物，拆錯咗其實係畀佢。」

妝頭：Meegan Seak;Jamie Lee @ Hair

服裝：Alice & Olivia

場地：Artisan De La Truffe