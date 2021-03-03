月城麻由　敗者復活再出擊

所謂失敗乃成功之母，一次失手亦不足以論成敗，只要有心做好自我增值，就算輸咗亦可以再嚟過！好似F奶美人兒月城麻由咁，佢就曾經從失敗中成功谷底反彈，最近再次推出寫真DVD，實行全面出擊！

健康美巨乳

唔知大家有冇發覺，上一個世代嘅日本寫真妹比較柔弱，予人一種楚楚可憐嘅感覺，往往令男人好想將佢哋一抱入懷好好呵護，好似經典級女優宮澤里惠就係呢種類型。家陣就唔同講法，唔少寫真妹都予人強烈嘅陽光氣息，令人精神一振，橋本梨菜、犬童美乃梨就係最佳人辦，而今日為大家介紹嘅月城麻由亦屬於陽光活潑型。

今年26歲嘅佢俏麗可人，雖然比起初出道時稚氣稍減，但係樣貌標致咗又靚咗，笑起上嚟仲好可愛添！而更加吸引嘅副身材，經過努力運動之後肌肉變得更結實，胸前嘅F奶更係又大又有彈性，加上出道多年仍然保持一身純白美肌，吸睛指數爆晒燈！

重新出發

麻由被稱為歸國女子，原因係佢2歲到10歲期間隨父親去到德國生活，之後至回歸日本，可能因為曾經喺德國讀書，令佢嘅日語發音唔正，好彩家陣已經改正過嚟。返到日本之後漸漸成長，曾經做過地下偶像，後來獲得藝能事務所簽約為藝人，然後正式去到東京發展演藝事業。

2017年佢參加選美活動「Miss FLASH」時落選，但係佢成功從敗者復活戰中重新取得入圍資格，最後更奪得冠軍。得獎之後麻由有一段日子似乎冇推出過寫真作品，原來係佢積極參與各類型攝影會搵真銀。幸好，兩年後佢終於推出最新嘅寫真DVD作品，睇嚟阿妹希望可以喺寫真界重新出發！

麻由經常將性感照上載到社交網畀大家睇，想盡量欣賞的話一定唔好錯過。另外，佢仲會透露最新工作動態，想知佢做緊乜就要多留意喇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-35