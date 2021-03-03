被狗咬冇怨言！陳庭欣斥5位數做寵物KOL一腳踢

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）近期忙於劇集宣傳及主持工作外，更自資拍片做寵物界KOL，日前她到大埔一間寵物餐廳拍攝，見她一腳踢做「阿四」，由布置到清理枱面都親力親為。

拍攝時回歸主持崗位，她自然駕輕就熟，與嘉賓有傾有講，反而被「毛孩」考起！見她出盡法寶吸引狗狗望鏡頭，怎料「阿崩叫狗」，狗狗更突然扭計咬了她的手指一啖，幸好沒有大礙。完成拍攝後，她未有即時收工，而是到鄰近的寵物用品店了解行情。

唔敢諗賺錢

出名是圈中「鸚鵡達人」的Toby，近期為屋企增添了2隻小獵犬新成員，她接受電話訪問時說：「啱啱起步都幾艱難，同真正嘅KOL仲差好遠，因為冇贊助，但又想有質素，所以由構思、聯絡嘉賓、場地、寫稿、拍攝到剪片都要參與，但最難係控制動物，試過畀狗狗咬咗啖，不過好細力啫！」

她坦言現時仍是蝕住做：「唔敢諗賺錢，拍咗5、6集，每集友情價製作都要起碼4位數字，已經用咗5位數字拍片。我做呢樣嘢唔係為賺錢，而係希望大家喺疫情下睇到寵物會開心啲，帶正能量畀大家。」她希望慢慢儲粉絲，吸引贊助商支持，令節目長做長有。