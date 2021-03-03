難接受唐奕聰死訊　HiFi德重聽好友舊作淚崩

殿堂級樂隊太極結他手「HiFi德」劉賢德為電台Live節目擔任嘉賓，回憶跟剛離世的好友、樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary）之間的逸事，並帶來多首對方的作品播放。節目甫開始，HiFi德淡言打招呼：「有啲嘢真係世事難料，到依家都真係好奇怪，我都瞓唔到，但應承咗今日嚟就一定嚟。（知道噩耗心情？）好奇怪，之前有朋友走咗又係咁，返工冇Mood到唔知做咩，又唔係唔舒服唔開心，唔知做乜就漫無目的咁揸車返屋企。」

期間他多次表示還未接受到好友離開的事實，心情仍然未平復，現時重聽對方的歌都不禁爆喊：「接受唔到，尋日腦海一直有好多Gary嘅畫面，搵番好多回憶，同佢做咗40年朋友，係我當年想夾Band參加比賽邀請佢做琴手而認識，嗰陣佢就喺琴行做緊，好樂意幫手，結果拎咗第2名，之後就繼續夾Band。」又指太極其他成員都心情難受，需要時間沉澱，再爆原定去年12月舉行的演唱會就連Poster都影好：「因為疫情延期，暫時未有定案，成員之間都未係好想傾。」

HiFi德形容Gary是永遠的大細路，鍾意玩、冇仇人、又樂意幫人，每日都用音樂填滿時間：「佢咩都唔介意，係令你好舒服，佢仲係第1代嘅電腦神童，對聲音好有要求，佢係咁多個人嘅『中心』，成日都會喺佢屋企聚會，又會喺佢個Studio錄音，佢依家走咗就好似冇咗啲嘢咁。」

講到難忘事，他指有次去北京出Trip，當時大家都年少輕狂，直到上機之前仍是零準備，抵達當地後更被扣押樂器：「當時好騰雞，但咩都做唔到，冇嘢做咪去玩囉，周圍去食嘢又去唱K！」又謂兄弟之間少不免都有爭吵，印象最深刻是為一首歌名而反面：「唔係好記得詳情，因為過咗一晚就冇事，呢啲就係好兄弟嘅感情。」最後他以多謝一直支持太極的Fans作結。