快意銷魂　如魚得水　

對於魚呢種動物，相信唔少人都好熟悉，就算唔識點分種類都會識得食，不過喺情色世界中嘅魚（Fish），大家又識得幾多呢？講到最令人興奮嘅，莫過於同魚有關嘅情慾作品，當然演出途中唔會有魚出現啦！

另類晚餐

晚餐食條魚，好平常啫，只係喺情色俚語中嘅「Fish Dinner」，卻另有暗示。原來當中嘅「Fish」係指女性私處嘅意思，而「Dinner」則指為女伴進行口愛。鍾唔鍾意呢種玩法，真係睇個人喜好，如果鍾情呢種玩意嘅男士，就被稱為「Fish Queen」，之但係點解唔係「Fish King」呢？咁就不得而知喇！

最愚蠢體位

性愛體位有好多，有啲難度高但快感卻一般，同時又要承受受傷嘅風險，其中就有被美國性學家喻為最愚蠢體位，中文稱為飛魚式嘅「Flying Fish」。玩法係男士先坐喺度，然後女伴背向男方坐喺大髀上，跟住男方捉緊女伴對手，令女方成個人做出水平動作，同時女方雙腿夾實男伴條腰，完成以上動作後，可以開始活塞運動。坦白講，呢招又難玩又唔好玩，唔知大家想唔想試吓呢？

尋找性伴

今時今日，仲講溝女上床嘅劇情，好老套？正所謂橋唔怕舊，最緊要受，呢套由四仔名廠Evil Angel喺2014年8月推出嘅《Fishing For Pussy》，就係講述男主角透過交友App尋找芳心寂寞嘅囡囡曳曳，並且運用大量主觀鏡頭拍攝，搵嚟Klara Gold、Charlyse Angel、Amirah Adara等人氣脫星演出，至今被視為寫實系四仔嘅人氣作，其中外形可愛迷人嘅Amirah Adara，憑住演出呢套作品而深得四仔迷歡心。

最強鯉魚嘴

喺日本AV界，講到口愛技巧最強嘅女優，若菜奈央係其中之一，就連同佢合作過嘅男優都讚不絕口，最強一招係鯉魚嘴吞吐，吸力非凡兼濕滑度十足。1994年2月6日出生嘅佢，身高171cm，擁有10頭身嘅身形，除咗一對修長美腿外，仲擁有一對35G胸器，2015年8月以Prestige專屬女優身份出道。佢細個時曾經演出過《美少女戰士》舞台劇，飾演豆釘兔一角，名副其實係藝能人出身。可惜人氣超勁嘅佢喺2017年10月引退，現積極喺網絡平台發展。