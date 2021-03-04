【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十一辛亥金收日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：開業、出行、動土

忌：嫁娶、出財、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

事業運欠佳，跟同事相處要包容，勿諸多挑剔。

金牛

財運糟糕，投資要作多方考慮，以免因小失大。

雙子

感情生活甜蜜，快約會心上人，留個美好回憶！

巨蟹

顯得有氣無力，駕駛者若不集中，易傷身破財。

獅子

愛情運不錯，多為另一半着想，可令感情升溫。

處女

財務出現小麻煩，消費要保持理性，量入為出。

天秤

有問題肯虛心學習，可獲上司器重，發揮所長。

天蠍

得到伴侶的支持，不妨共享燭光晚餐以示感激。

人馬

有利求職，勇於表現自己可成功，忌畏首畏尾。

山羊

心態散漫，易與同事發生摩擦，是時候反省了！

水瓶

行動力強，利事業發展，但要好好收斂壞脾氣。

雙魚

謀事受外界干擾，遲遲不動手將錯過表現機會。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇（57歲）

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）蛇 財運弱

鼠

財運跌，額外開支增加，給家庭經濟帶來壓力。

牛

事業與財運皆上升，個人能力得到適當的發揮。

虎

為人不要太霸道，保持謙遜低調有助遠離麻煩。

兔

人緣佳，桃花旺，利感情發展，但工作易分心。

龍

有偏財運，帶來中獎機會，但工作上出現變動。

蛇

是日沖煞，容易踩入金錢陷阱，並要注意健康。

馬

做事有要求，可成為鞭策自己繼續前進的動力。

羊

易受消極情緒影響，提防同事在背後搞小動作。

猴

桃花運下滑，處理感情勿多心，否則得不償失。

雞

要尊重伴侶的私人空間，做貼身膏藥有反效果。

狗

勿做得罪金主的事，但也要懂得拒絕無理要求。

豬

職場環境轉佳，壓力得到紓緩，情緒漸漸回穩。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

六帝錢可化煞

踏入辛丑年，很多人都會趁機訂下未來一年的目標及計劃，但相信今年有別於往年，最多人祈求的，必定是身體健康。

如何在新一年趨吉避凶？其實可以利用家居的風水擺設，助你化解病位、提升運氣。

隨着九大行星的運轉，每年的流年方位都有所不同。今年的五黃大煞位在東南方，這顆凶星代表着災難、危險，因此家中的東南位忌動土、忌明火煮食，宜用金屬器皿洩去氣，擺設最好以白、金、銀等顏色為主。與此同時，大家可以用六帝錢自制安忍水驅走病氣。六帝錢是指順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光這6位滿清皇帝的銅錢，他們處在中國最鼎盛之時，所以其錢幣能鎮宅、化煞，兼具有旺財功能。

今年的二黑病符位在正北方，同樣忌動土、忌明火煮食，可放白、金、銀等顏色的擺設，亦可利用六帝錢洩去病氣。

此外，今年的正東是三煞位，又有四綠文昌星飛臨。三煞位壓着文昌位，需要擺放「麒麟」，制衡三煞位的煞氣，亦切忌動土。

總括而言，除了以上位置要特別留意外，家居要時刻保持整潔、明亮，才能風生水起。