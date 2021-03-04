明星效應失靈！周迅陳坤票房仆直　硬蝕6億

今年內地春節電影票房大豐收，單計2月的總票房高達111.64億元人民幣（約134億港元），刷新中國市場及全球單一市場的單月票房紀錄，不少戲院更有一票難求的情況，但一片喝采聲中，其實亦出現多宗紅星票房慘案！

片商一向最愛的「明星效應」於牛年徹底崩潰，由內地紅星周迅與陳坤「CP檔」主演的《侍神令》，票房慘淡，該片投資額約6億人民幣（約7億港元），根據內地影院分成標準，一般片商只能收取票房收入的三分之一，故有指《侍》片需達18億人民幣（約21.5億港元）才能收回成本，但該片至今只錄得約2.6億人民幣（約3.1億港元）票房，投資方暫只能收回一億港元，扣除成本即倒蝕6億港元，可謂血本無歸，不少網評更直指該片是周迅及陳坤入行至今，令投資者蝕得「最慘烈」的作品！反觀同期對手、電影作品「十隻手指數得晒」的賈玲卻輕鬆跑出，其自編自導自演的《你好，李煥英》於內地大收逾49億人民幣（約59億港元），由頭贏到落尾！

其實《侍》片上映前曾被寄予厚望，因陳坤與周迅均是華語影壇的傳奇人物，今次繼電影《畫皮II》後再次合作，一度令人期待，但可惜迎來的卻是慘淡收場。不過亦有網民為2人開脫，指該片佔戲最多的其實是早前捲入負面新聞、被封為「渣男」的《如懿傳》「五阿哥」屈楚蕭，令人有感電影「掛羊頭賣狗肉」，才導致如此困境！

此外，楊冪主演的《刺殺小說家》亦是「明星效應」失靈例子，該片2月上映至今，只錄得9億人民幣（約11億港元）票房，只有同期上映《你》片票房的「零頭」，楊冪為拍該片可謂相當搏命，除了生理期仍頂硬上拍攝連串打戲外，更花了很多時間落力宣傳，希望能在影壇創出佳績，可惜事與願違，反而她的另一主演作品、同時期推出的電視劇《暴風眼》無論收視及口碑都「名列前茅」，難怪有網民不留情面狠批《刺》片無驚喜，指賈玲在《你》片表現比她好得多外，更直接留言叫楊冪「返去拍劇好過」！