Baby發文惹被背叛出軌疑雲　凌晨3點做呢樣嘢

女星Angelababy和黃曉明的5年婚姻關係近日更見撲朔迷離，婚變傳聞傳得甚盛之際，日前更上演一場「相見不相識」，在內地出席同一個活動時竟然保持「社交距離」，一個坐東一個坐西，完全零合體零互動。昨晚Baby突然晒出兩幅畫作，即被網民猜測她是「畫中有話」，疑暗示有人背叛出軌，似回應婚變傳聞。

第一張畫是穿着婚紗的女孩，第二張畫中的女孩問男孩：「Are you cheating on me？」（你背叛我嗎？）男孩回答：「No,I am not.」（我沒有。）而畫上更寫着：「The truth is not important.Happy Valentine's Day.」（真相並不重要。情人節快樂。」由於Cheating亦可解作偷食出軌，網民迅即解讀Baby正是暗喻有人偷食外，由於該畫未拆封，有氣泡紙包着，故認為Baby把此畫取代婚紗女孩的掛畫，寓意婚姻不再，甚至有網民認為她是借畫「官宣」和黃曉明已分開。

由於大批網民熱議，更迅即成為熱搜，眼見群情洶湧，發文兩小時後，Baby再度留言：「只是覺得畫好看分享的，大家不用過度解讀。」不過其補充仍未能令網民停止熱議，不少網民認為跟黃曉明還不肯表態的Baby，這番舉動是故意炒作：「明星不可能不知道自己一舉一動受大眾矚目，然而還發了這種引人遐想的配圖，無論是不是真要離了，這都是在故意炒作。」、「離了就大大方方承認，沒離就別整天搞這些有的沒的暗示，這樣拿婚姻炒作有意思嗎？」但也有不少網民猜測Baby應該是有苦衷，可能受到男方壓力而未能說明關係。

未知係咪網民反應過激，為平息網友，Baby喺凌晨3點刪咗Post，將畫作改為另一張手作圖，並留言：「Mood.」而網友態度亦即改變，紛紛留言叫佢早啲休息。