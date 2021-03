Baby發文惹被背叛出軌疑雲　凌晨3點做呢樣嘢

女星Angelababy和黃曉明的5年婚姻關係近日更見撲朔迷離,婚變傳聞傳得甚盛之際,日前更上演一場「相見不相識」,在內地出席同一個活動時竟然保持「社交距離」,一個坐東一個坐西,完全零合體零互動。昨晚Baby突然晒出兩幅畫作,即被網民猜測她是「畫中有話」,疑暗示有人背叛出軌,似回應婚變傳聞。

第一張畫是穿着婚紗的女孩,第二張畫中的女孩問男孩:「Are you cheating on me?」(你背叛我嗎?)男孩回答:「No,I am not.」(我沒有。)而畫上更寫着:「The truth is not important.Happy Valentine's Day.」(真相並不重要。情人節快樂。」由於Cheating亦可解作偷食出軌,網民迅即解讀Baby正是暗喻有人偷食外,由於該畫未拆封,有氣泡紙包着,故認為Baby把此畫取代婚紗女孩的掛畫,寓意婚姻不再,甚至有網民認為她是借畫「官宣」和黃曉明已分開。

由於大批網民熱議,更迅即成為熱搜,眼見群情洶湧,發文兩小時後,Baby再度留言:「只是覺得畫好看分享的,大家不用過度解讀。」不過其補充仍未能令網民停止熱議,不少網民認為跟黃曉明還不肯表態的Baby,這番舉動是故意炒作:「明星不可能不知道自己一舉一動受大眾矚目,然而還發了這種引人遐想的配圖,無論是不是真要離了,這都是在故意炒作。」、「離了就大大方方承認,沒離就別整天搞這些有的沒的暗示,這樣拿婚姻炒作有意思嗎?」但也有不少網民猜測Baby應該是有苦衷,可能受到男方壓力而未能說明關係。

未知係咪網民反應過激,為平息網友,Baby喺凌晨3點刪咗Post,將畫作改為另一張手作圖,並留言:「Mood.」而網友態度亦即改變,紛紛留言叫佢早啲休息。