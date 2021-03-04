Jisoo認涉校園欺凌親筆信道歉　今日取消拍劇

韓星Jisoo（金志洙）曾參演韓劇《月之戀人—步步驚心：麗》及《大力女子都奉順》而吸納不少粉絲，但近日他卻被爆曾涉校園欺凌，疑曾拍攝及分享與女生的性愛片，甚至強迫男同學自慰，惹網民反感，紛紛要求他退出播放中的古裝劇《月升之江》，恐拖累拍檔金所炫！

其中一名自稱受害人的爆料者還附上Jisoo中學畢業證書及照片，表示公開此事並非想對方道歉，而是希望他永遠被標籤為「校園暴力加害者」。Jisoo今日在社交網上載親筆信，承認曾涉校園暴力兼道歉，他坦言對自己犯下的錯沒有辯解餘地，並對因為他而承受痛苦的所有人真心道歉，認為自己的行為是不能被原諒。

他又表示：「開始演戲之後，掩蓋了我的過去，受到了大眾過分的關注才走到今天，但我內心總是懷着對過去的罪惡感，遲來的後悔給我帶來極大的不安，一直被黑暗的過去纏繞着。我要向長時間因為我遭受痛苦的人們，反省懺悔我這輩子都抹不掉的過去。因為我的過錯，讓電視台、劇組、演員們及工作人員蒙受巨大損失，讓我感到痛苦又愧疚，希望電視劇不要再因我而受到影響，並向所有因我而受到傷害的人下跪謝罪。」

合共20集的《月》劇剛於前晚播出第6集，目前全劇已完成95%拍攝，無論是停播或是更換男主角對劇組來說也是難以抉擇，電視台表示已取消原定今日的拍攝工作，至於會否中途易角則會通過會議再作決定。