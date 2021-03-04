「龍」的傳人！李小龍外孫女夠省鏡準備接棒做打女？

李小龍外孫女名乎其實是「龍的傳人」！

一代武打巨星李小龍與遺孀蓮達（Linda Lee Cadwell）共育有兩名子女，分別係李國豪（Brandon Lee）和李香凝（Shannon Lee）。而Shannon與老公Anthony Keasler亦育有1名女兒Wren Lee Keasler。Wren唔經唔覺亦已17歲，而且仲愈大愈靚！

於美國土生土長的Wren擁有多國血統，雖然目前她仍然求學中，但據網上資料指她與外公李小龍以及母親Shannon一樣都熱愛武術，話唔定第時長大後她會接外公及母親棒做武打女星 !而由於她是「龍」的傳人，所以未入行已有好多fans。她會透過社交媒體與fans溝通，而她於社交網是咁樣介紹自己：「大家好。李小龍外孫女在此。我在此保留我外公李小龍的遺志。」

查實小龍生前除了有女兒之外，原來他亦有1名契女！她就是《死亡遊戲》「菲律賓棍王」伊魯山度（Dan Inosato）的演員女兒Diana Lee Inosanto！她早前就在《星球大戰》（Star Wars）外傳劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）中演出飾演Magistrate一角。