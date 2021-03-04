好煮意：粟米餅可以疊住煎？

有時吃墨西哥粟米餅，咬幾口後餡料就很容易掉出來，又或是醬汁將所有食材的味道都掩蓋了，感覺較論盡又影響味道。網民halfbakedharvest早前在社交平台發布，教大家整雞絲粟米餅，只要幾個小步驟，就可以將餡料分開。粟米餅先由中央向一邊切一刀，每1/4塊粟米餅分別放上加了水牛醬的熟雞絲、芝士、乳酪醬和蔬菜，然後按照網民教導的方法，將餅皮摺疊起來，加油煎香至表面金黃色便成。一口咬下去，每一層的食材都吃得到，食材亦保留了自己的味道，香脆又惹味。

材料：

熟雞絲 1杯

希臘乳酪 1/4杯

水牛醬 1/3杯

香葱粒 2湯匙

乾番荽碎 1湯匙

乾刁草碎 1茶匙

粟米餅 4塊

生菜絲 2杯

辣椒粒 1至2條

葱粒 3棵

車打芝士碎 半杯

Pepper Jack芝士碎 半杯

橄欖油 適量

醬汁材料：

希臘乳酪 1杯

番荽碎 半杯

蒜粉 1茶匙

洋葱粉 1茶匙

墨西哥辣椒碎 1/4杯

鹽水 2湯匙

青檸汁 1個

粗鹽 1茶匙

做法：

1.雞絲加乳酪、水牛醬、香葱粒、番荽和刁草拌勻。醬汁材料攪拌成醬。

2.粟米餅在中間位置向邊緣切一刀，左下角1/4粟米餅放雞絲，右下角1/4粟米餅放生菜絲、辣椒粒和葱，右上角1/4粟米餅抹醬汁、左上角1/4粟米餅放2款芝士碎。

3.順時針方向，由雞肉開始向生菜一邊疊起粟米餅，如此類推。

4.燒熱油，粟米餅每邊煎2至3分鐘至金黃色便成。