港產Snoopy玩具　收藏家：希望佢哋留喺香港

Snoopy是美國《花生》漫畫中的主角，它在作品中經常幻想自己成為各式各樣的人物，因此形象千變萬化。KOMA亦因此愛上Snoopy，更將收藏品放滿自己古玩店的每一個角落。

Snoopy收藏家KOMA，小時候在快餐店開始換購Snoopy玩具，隨後接觸漫畫後就迷上Snoopy，他認為漫畫很耐人尋味，Snoopy形象的演變亦相當吸引，被問到Snoopy最經典的形象，他坦言太空人服最具代表性，全因這個造型與1960年代美國登月計劃息息相關，過往亦推出過不少相關產品，例如只分發予當年登月計劃工作人員的紀念幣，都是KOMA的收藏。

眾多的Snoopy太空玩具中，KOMA認為曾作為登月計劃吉祥物的太空人服玩偶最有價值，因為它是六、七十年代香港製造的玩具。除此之外，一對Charlie及Linus的塑膠玩偶，甚至是大量Snoopy獎牌都是由香港製造。KOMA笑言在外地找到這些玩具特別有感觸。「因為香港玩具製造業已經息微，所以希望可以將佢哋保留喺香港，等更多人透過玩具認識舊時香港。」

Koma亦有收藏體積比較細小的Snoopy產品，例如是兩款大小不同的襟章，較細小的白色襟章印上早期仍未擬人化的Snoopy，估值約300港元，而另一款就是七十年代的產物，估值約200港元。此外，Koma亦喜愛收藏相關的衣服，他建議清洗時衣服將內外反轉，就能防止圖案掉色。