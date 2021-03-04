想皮膚好？就小心避開洗面誤區！　

學習任何事情都要練好基本功，打好基礎有助後續的學習與知識的吸收。而護膚也一樣，要先有一個好的皮膚狀態才可充分吸收護膚品養分，令化妝更貼服。說到護膚的基本功自然離不開面部清潔，別以為很容易，其實處處暗藏陷阱。不想做無效清潔/愈洗愈差？就要看看自己有沒有誤入以下陷阱！

誤區1：洗面前不洗手

雖然潔面產品具清潔作用，但是大家的一雙手每天都會接觸很多物品，很容易暗藏細菌。如果不洗淨雙手就直接使用潔面產品，就會令細菌接觸到皮膚，甚至進入毛孔。

誤區2：用冷/熱水洗面

無論是用過冷/過熱的水洗面都會對皮膚造成刺激，過冷的水會令毛孔迅速收縮，把污垢鎖在毛孔裏。而過熱的水雖然會令毛孔擴張，但同時會加強產品的清潔能力，過度去除油脂，加速肌膚老化。另外更會破壞皮膚表面的屏障，令毛孔擴大，導致皮膚出現皺紋及變得乾燥。所以洗面水的最佳溫度是攝氏35度的溫水，比人體的體溫稍低一點。

誤區3：洗面乳直接上臉

除卸妝油外，洗面乳亦需要「乳化」使用，把洗面乳混合水搓成泡泡的過程稱作「乳化」，這個動作十分重要，可令洗面乳當中的界面活性劑充分乳化、發揮清潔作用，同時減少對臉部的刺激，不易有殘留，亦更容易深入毛孔帶走污垢。另外，用潔面乳前亦必須濕臉，才能讓潔面效果更理想。

誤區4：洗面的時間過長/過密

潔面次數不應過度頻密，每天早晚1次已經足夠，過多只會造成刺激，傷害表面的皮脂膜，破壞皮膚的水油平衡。而乾性皮膚更可以只在晚上用洗面乳，早上用清水即可。另外，洗面的時間亦有講究，洗面乳停留在臉上的最佳時間為30秒~1分鐘，以打圈的方式在臉上按摩，重點揉搓T字位，以帶走臉上的污垢。

誤區5：潔面後讓水分自然吹乾

很多人在潔面後會讓水分在臉上自吹乾，以為能達到補水的作用。但其實臉上的水分在蒸發的時候會同時帶走皮膚水分，令血管收縮、皮膚變凍變乾，甚至加速形成皺紋。所以潔面後應立刻擦乾面上水分，再用爽膚水及後續護膚品。而拭乾的工具亦有講究，因為濕的毛巾容易孳生細菌，所以用過的毛巾要勤清潔，放在乾爽的地方，最好是使用一次性的擦面巾。