為偷食道歉　福原愛夫妻檔拍廣告面臨天價賠償

32歲日本乒乓國寶福原愛，與台灣乒乓王子江宏傑結婚近5年，昨日驚爆背夫偷食醜聞，被斷正與高大型男在橫濱約會兼開房過夜。福原愛留下老公與一對子女在台灣，自己卻在日本大搞不倫。醜聞令人震撼，由她擔任社長的個人事務所omusubi今日發聲明公開道歉。而江宏傑母親今早抱孫兒返家，見到傳媒時只說︰「謝謝，謝謝。」，沒有接受訪問。

福原愛透過事務所發聲明表示：「對於本公司社長福原愛的相關雜誌報道，對所有支持福原愛的人及工作相關人員帶來擔憂與困惑，在此深表歉意。」福原愛於今年1月成立個人事務所omusubi，由自己擔任社長，但管理層名單卻未見其丈夫江宏傑的名字，因而傳出婚變，有指福原愛已於1月提出離婚。而2人傳出婚變後，其台灣所屬事務所表示：「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前2人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家中大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也是江家在照顧。」

福原愛2016年與江宏傑結婚後，移居台灣生活。2人婚後出名恩愛，經常兩公婆孖住出席活動搵銀，又以夫妻檔演出當地乳酸菌廣告。今次爆出醜聞，恐面臨天價廣告違約賠償。