【2年前患子宮癌】金燕玲證實患乳癌：唔難受但好驚

藝人金燕玲前年自爆患子宮癌，手術後需要接受多次化療，更因化療影響脫髮而決定剃光頭，但幸好有密友蘇施黃陪伴下積極面對，最後抗癌成功。日前佢跟隨蘇施黃步伐，開設個人影片頻道，首支影片就宣布再患癌症，消息猶如震撼彈，令人心碎。片中佢表現輕鬆，全程臉帶微笑，稱繼兩年前於農曆新年前發現患癌症後，今年新年前做運動時感覺到左胸有粒硬體，經醫生診斷後證實患上乳癌。

佢表示：「我即刻搵醫生檢查，直至年初五確診係乳癌，點解我要公開去講呢？人人都分享飲食扮靚，一來我希望呢件事由我自己口中講出嚟，二來係我之前患癌呼籲大家做身體檢查同埋買保險，但今次我唔係因為身體檢查揭發，係我自己摸到，對我嚟講可能係上帝保佑我，竟然畀我自己發現到。呢粒嘢（腫瘤）好細，我好幸運，因為已經開刀做完手術。」

目前已經完成手術嘅佢，表示自己屬癌症嘅一期B，雖然唔需要切除整個乳房，但仍要接受電療。期間佢忍唔住哽咽：「心情經過係好驚，我一講就好……我唔係難受，但個經歷真係好驚，原來胸對女人嚟講係幾緊要，醫生見完我話係樂觀，因為粒嘢（腫瘤）唔大，但佢話要開刀之後，一路做手術一路檢驗有冇擴散。」幸好，最終金燕玲已將腫瘤切除，兩粒淋巴亦冇受到癌細胞感染，手術後翌日就能出院。

佢坦言分享自己嘅故事為提醒大家：「我呼籲大家，當你得閒冇事就去摸吓，平時我都唔會摸，因為根本唔知腫瘤係點，但我今次經驗話畀大家知，原來我個胸突然好脹，粒嘢會覺得『哽』住好明顯，如果你摸到一粒奇怪嘢，就立即搵醫生。」續指：「可能好多人問有冇搞錯中兩次，係，我中過流感，兩年前後打孖上兩個癌症，但我不得不講我係好幸運嘅人，今次絕對係不幸中之大幸。」

其後蘇施黃於社交網上載一張兩人嘅合照，並留言大讚對方抗癌非常厲害：「金小姐叫我代感謝大家。佢真係好犀利的，做完手術第2日已出院，第3天已出街佢話唔好當自己有病匿埋喺屋企喎。我做司機蘇，駕車也小心翼翼，費事揼親佢。這幅相是手術後拍攝的，衷心多謝大家關心。」

阿蘇回覆東網說：「佢好OK呀，出晒院，依家偶有出吓街，去朋友屋企食吓飯，佢安心好多，因為開咗刀搞掂晒，多謝關心！」金燕玲會否好激氣？隔兩年又病？她說：「我諗殺到嚟都要面對㗎啦，OK呀，最緊要快快手搞掂咗，最開心保險有幫助，既有驗身，自己又無意中驗到，呢啲真係覺得好幸運。」

早年阿蘇都曾患過乳癌，她坦言跟金燕玲一直都有驗身：「我就比較鍾意中醫，佢就絕對西醫。」她指金小姐最快都要一個月後才開始電療，依家在房中休息，她說：「佢病到咁都好叻嘞，開完刀立即開網上頻道，keep healthy就要keep busy，君不見有農夫係肥佬。」阿蘇不忘叫大家多支持金燕玲的個人網上頻道。