藝人龔慈恩與第二任丈夫林煒離婚後各自各生活,他們育有的一對仔女跟隨龔慈恩在港生活,成為單親媽媽的龔慈恩,努力拍劇搵錢,大女女林愷鈴(Ashley)是香港模特兒及歌手,能夠自己賺取生活費,而且是學霸,不用媽媽操心,而且長相有氣質,身材高挑,想不到連細佬林卓毅都長得十分英俊,似足韓國Oppa金秀賢,看來大有潛質進軍演藝界!

最近林愷鈴(Ashley)21歲生日,她與媽媽和18歲的弟弟林卓毅一齊慶祝生日,Ashley在社交網上載生日相,表示沒有特別事想說,只感恩:「我很高興成為一個活着的人。」龔慈恩亦有留言:「Greet 21 with your fabulous style.Will be filled with fun.」

龔慈恩的細仔卓毅罕有出鏡,18歲的他生得高大靚仔,甚有韓國型男金秀賢身影,跟身高1.73米的家姐合照高近一個頭,目測已超過1.8米。有指他曾加入學校欖球隊,擅長拉小提琴、吹色士風,甚至曾在粵語朗誦奪得冠軍,可謂文武雙全!