靈敢侶情：商品質素重要？還是宣傳策略重要？

上星期，我透過手機外賣程式，跟某咖啡店買了一杯咖啡。外賣來到，我打開杯蓋，杯內卻湧出一股如尿、又像公廁的氣味，跟我平日跟這家店買的完全不一樣。

我當然不敢嘗試這杯咖啡，實在即使我真的試了也是沒用，因為我這生人都沒喝過尿。

於是，我立即聯絡該店，但他們的電話又無人接聽，那就惟有電郵到他們的客戶服務，而我寫的電郵，並沒有用投訴的語氣，就只是平鋪直敍地告訴他們這件事。奈何我等了數天，仍未收到任何回覆，我就只好再次電郵該店，問他們：你們是否不理會呢？終於，收到回覆了，但他們的做法，實在令人費解。

首先，客戶服務員將我的電郵標題「你們的咖啡有尿的氣味」，改成「多謝你的『意見』／（手機外賣程式名字）」，這是否想避開責任，例如推給外賣員？

然後，信中的內容並無解釋那股尿的氣味，就只是說：我們重視每一個人的意見，煩請留下電話，我們會致電給你。其實我在第一封電郵已把事情講清楚，這還有甚麼好說？

這讓我想到，現今的商品到底是品質重要，還是宣傳策略重要？即使這家咖啡店的飲品質素每況愈下，現在仍然有大把人光顧。何解？因為當初的宣傳招數，是以潮流方向入手，大家見電影裏的明星都拿着一杯，觀眾和粉絲當然都要擁有一杯，然後，這個杯便開始變成了飾物，大家出街都要拿着才夠襯。

將一個只是數十元的商品變成潮流，真的很有腦，事關當廣大市民都負擔得起，所講的便不再是品質，而是「明星有，我都應該有，因為我可以擁有」。怪不得，有那麼多的商品都以名人明星作招徠，多少代言費用也在所不計，一旦打入了消費者的內心，那怕賺不回來？

但我們是否如此不會分析？

最後，既然該店沒有誠意解釋，我只好自己了解，然後十分容易便在網上找到資料。原來，有些咖啡會加入阿摩尼亞，而尿和公廁的氣味，就是由此而來。至於為何要加入阿摩尼亞？我亦再沒有時間或興趣考究，反正，這家店亦不會介意少了一個客人，我不再喝就夠了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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