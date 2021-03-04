S888首載機　小米11下周一襲港

小米於今年初發表小米11，由於是全球首款採用Qualcomm Snapdragon 888處理器的智能手機，所以甫發表已引起手機迷關注。事隔兩個多月，廠方終於宣布把此機的國際版本帶來香港，並於3月8日晚上8時於官網mi.com進行線上發布會，會後仲會即時開訂，一眾米粉咪錯過！

港版小米11又叫Mi 11，內置6.81吋四曲面全面屏、Harman Kardon立體聲雙喇叭、4,600mAH電池、支援Mi Turbo Charge三重快充。鏡頭為108MP 廣角、13MP 超廣角、5MP長焦微距組合，對應光學防震、極黑夜攝、HDR10 +等高階拍攝分唇。國內版有藍、灰2色，現階段未知道港版有哪種顏色，也未知會否引入雷軍簽名版，但可以肯定會有番全Google服務，所以有心入手就不妨等等，勿心急買水買了。

同場加映︰大牌選擇

港版Samsung Galaxy S21 5G系列同樣以Snapdragon 888作為處理器，經測試於《AnTuTu》中獲得逾67萬分，性能比用Exynos 2100處理器的歐版更高。入場費約HK$5,900，以大牌子旗艦機來說定價算合理。