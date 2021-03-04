姚子羚叫床冇NG　陳山聰拍爛手掌讚好聽

藝人陳山聰與姚子羚為新劇《大步走》宣傳，姚子羚以運動bra性感上陣，非常搶眼。

提到之前劇集臨時被抽起，陳山聰笑言：「今次係真，唔會係詐胡，呢個時間播好好，迎接春夏，因為套劇好陽光同正能量。」他指因疫情而令更多人做運動，更易引起大家共鳴，所以在宣傳上亦別開生面，與觀眾作互動：「會舉辦線上馬拉松，會有100對波鞋做禮物，頭3名可以同演員一齊跑，打破以往宣傳模式。（之前劇集臨時被抽，高層杜之克話會補償？）冇話點加倍宣傳，最重要係觀眾鍾意，希望感染到大家鍾意做運動。除咗跑步，我同子羚嘅感情線好值得細味。」

他又大爆對方在劇中飾演中女，做回自己，甚有喜感。姚子羚透露在其中一幕要重現一套電影橋段，要在餐廳扮叫床：「我從來未試過喺廠入面咁做，現場好多臨時演員，但都ok，效果幾搞笑。」陳山聰講笑謂：「叫得好聽，全部人拍爛手掌。（佢叫幾多次？）佢冇乜NG。」

二人在劇中有不少跑步場面，相當辛苦，姚子羚坦言拍畢後沒有再跑：「我都擔心，跑步對我嚟講幾吃力，之後又要同觀眾跑，我要練跑。」陳山聰估計會有不少高手參加線上馬拉松，屆時可以互相交流及學習。