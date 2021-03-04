《不日成婚》入圍兩大影展　陳家樂：希望得到香港人認同

由陳家樂、衛詩雅主演電影《不日成婚》將於復活節黃金檔期上映，公映前先傳來兩個喜訊，電影獲2021年「金馬奇幻影展」列為「喜劇萬花筒」單元項目，成為本屆唯一一齣入圍的香港電影，之後再被本屆「芝加哥亞洲躍動影展」選為閉幕電影，評審還讚賞該片為婚姻題材添上耳目一新的處理，並相信這部有趣的作品，必定會令觀眾看得盡興。

對於新片備受國際影展重視及肯定，台前幕後對此都大表欣喜，男主角陳家樂指該片屬一齣小品電影，能夠衝出香港，在不同地方引起大家注意，是一件很榮幸的事，他還很期待台灣與美國觀眾觀賞《不》後，可以踴躍交流對婚姻的看法，他謂：「全世界每個地方都有唔同嘅文化，究竟佢哋睇到香港嘅婚姻文化，會冇乜嘢感受？會唔會有共鳴？佢哋又會點樣處理婚姻嘅問題？呢啲都係我好想知道嘅。」既然電影探討香港愛情及婚姻文化，家樂自然更希望能得到香港人的認同。

收到《不》連續入圍兩大國際影展那一刻，衛詩雅的第一個感覺是：「終於對得住導演及整個團隊，因為大家實在拍得好辛苦，特別期望外國觀眾有共鳴，畢竟大家嘅成長背景、生活環境、語言都有不同，希望電影嘅笑點，佢哋都能夠領會得到。」對於「芝加哥亞洲躍動影展」評審的好評，她笑言：「每一個好評，都是下一個觀眾入場的理由，一定會為電影注入更大的強心針！」

在戲中飾演「灰熊」的朱栢康表示，新片獲其他國家的專業人士認同：「希望觀眾睇完之後，會勾起一種略帶苦澀嘅甜美回憶，經營一段關係好漫長，可能當中夾雜一點痛苦，藉着這齣電影，最想提醒大家痛苦中都會有好多甜蜜嘅事，希望這點甜蜜能令每段關係更有耐力跑下去！」

跟朱栢康在戲中大玩夫妻鬥智的談善言則笑說：「好戥團隊所有人包括自己開心，因為台前幕後真係好用心，希望台灣及美國觀眾都會喜歡這齣電影，並期待未來有更多港產片與大家見面。」入圍影展自然是喜訊，但她不忘提醒香港觀眾要入戲院支持香港電影：「我有信心香港觀眾會喜歡呢套戲，尤其係對婚姻關係有興趣嘅觀眾。」