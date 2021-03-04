本日日本：話題聯乘！村上春樹經典小說着上身

連鎖服裝品牌UNIQLO旗下的《LifeWear》雜誌最新一期刊登了村上春樹專訪，談及他對音樂、服裝、寫作和對社交媒體的看法，引起很大回響。原來這只是個引子，重頭戲是官方宣布將推出村上聯乘的UT系列，一眾粉絲預備好彈藥未？

這次名為「Haruki Murakami / 村上RADIO UT」的聯乘系列以村上春樹多本暢銷作品包括《挪威的森林》、《1973 年的彈珠玩具》、《舞・舞・舞》、《人造衞星情人》、《海邊的卡夫卡》以及《1Q84》作為主題，將令人難忘的封面設計及語錄化為設計元素。此外，UNIQLO亦打村上擔任DJ的電台節目《村上RADIO》主意，將節目網站登場的插畫作為圖案推出T-shirt、貼紙及襟章等產品，村上迷肯定十分期待。該系列產品將於3月8日在日本上架，即日起日本更推出相關抽籤活動，購買村上的小說有機會獲得非賣品《聽風的歌》圖案UT T-shirt一件，極具紀念價值。香港方面則暫時未有上架消息，大家只好引頸以待了。T-shirt各售1,500日圓（約HK$110），襟章各售590日圓（約HK$110）、貼紙售390日圓（約HK$28）。