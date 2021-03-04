視鮑起靜為學習對象　余香凝聽話至少生兩個

藝人余香凝去年尾閃嫁圈外有米男友陸政渡後才承認佗B，為宣傳微電影《日子總有我伴你走》挺肚受訪，孕肚微隆、四肢纖幼，可謂得天獨厚。她透露戲中幫助患有失智性的長者完成心願，就收到鮑起靜（鮑姐）求助，希望做其孫女，陪伴她度過人生最後一段日子︰「角色做呢份工因為留有遺憾，婆婆走咗都冇陪到佢，中間同鮑姐有好多好感人嘅互動，潘燦良都有份演出，微電影片長16分鐘，仲報名參加『創+作』比賽，無論贏唔贏都好，呢個電影班底都已經贏咗！」而微電影更率先分別於《Top Shorts Film Festival 2021》及《Independent Shorts Award (ISA)》榮獲共6個大獎。

鮑姐坦指被劇本感動，又謂若然老來可以同角色一樣預先安排「伴女」就非常滿意︰「人老咗子女一定係走，尤其依家所有仔女都喺世界各地，就一定剩番班老人，同自己好相似，個女依家喺英國。（擔心遲啲剩番自己？）我有啲擔心㗎，但係擔心我先生，如果我走咗剩番佢會好淒涼，反而剩番我係得，我好堅強，會同個女講揀間好嘅老人院。」並說因不想成下一代的負擔，搞笑話有相約老友於老人院見：「成日都有同余安安咁講，我覺得我會好開心，識得有個Auntie喺老人院係會領導人哋唱歌。」

微電影3個多月前竣工，當時余香凝經已「粗身大勢」，她笑說一空閒就被全Team下令去瞓覺：「佢哋好錫我，因為主景係屋企，唔使埋位就叫我入房瞓。（孕期有唔舒服？）嗰時個狀態好好，做嘢都有精神，埋位前會同鮑姐講做媽媽、家庭，我哋兩個都係巨蟹座、都係好媽媽，哈哈！」惟問到佗B幾多個月、預產期何時？她一率封口，只說希望一直工作至生B︰「會繼續拍嘢，係工作狂，老公都好支持，如果有日好似鮑姐咁就好，老咗都仲咁恩愛。」鮑姐聞言即鼓勵對方︰「起碼都（生）兩個！佢幸運呀，有人佗B係嘔到七彩！小朋友有伴成長冇咁自私，自己又多一份開心。」余香凝乖乖聽話連番說「好」︰「聽鮑姐話，生多幾個可以避免成故事中嘅獨居老人，有多個陪住自己。」

場地︰Mini Hotel Causeway Bay

余香凝服裝︰MAX&Co.