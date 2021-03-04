山本耀司聯名　極致黑魂「吉田包」

去年日本長青人氣袋牌PORTER為慶祝母公司吉田株式會社（YOSHIDA & CO.,LTD）創業85周年，先後與G-SHOCK、STEIFF及LEVI'S®推出聯名單品。來到新一年，PORTER就邀請到同樣喜愛以黑色創作設計的日本殿堂級時裝品牌Yohji Yamamoto合作，推出包括：2Way Helmet Bag L、2Way Helmet Bag S、2Way Short Helmet Bag及2Way Vanity Pouch合共4個聯名袋款。

所有袋款均採用最經典的3層黑色啞光尼龍物料製作，手挽及袋底位置更換上黑色皮革提升質感及耐用性，袋面則加入可以收納隨身小物的間隔，並附有D-Ring扣環及金屬鏈帶營造出反叛前衞的時裝感。當中2Way Helmet Bag L及2Way Helmet Bag S所有細節包括拉鏈、金屬鏈帶、長方形標籤及「Yohji Yamamoto」潦草簽名均為全黑設計，而2Way Short Helmet Bag及2Way Vanity Pouch則採用黑 x 銀配色凸顯袋款細節的金屬感，4個袋款均附有可拆式肩帶及可獨立使用的小袋，秉承PORTER袋款百搭實用又好襯的優良傳統。