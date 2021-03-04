直播節目甩轆　阮兆祥一句話化解危機

黎耀祥與阮兆祥於新一集的《雙祥見》中大談圈中「執生」經歷，阮兆祥指最深刻是某年主持平安夜倒數的直播節目，當他與觀眾介紹了即將播出的MV時，幕後突然示意需拖延時間，於是他便立即找了個話題表示聽歌前要與觀眾分享。直至幕後示意可以後，阮兆祥再次向觀眾介紹即將播放的MV，但幕後又突然舉牌示意需要先播放廣告，於是阮兆祥便再次發揮他的急才：「聽嗰首歌之前，不如先聽呢首歌，就係廣告歌。」一句話成功化解危機，急才更獲幕後鼓掌，連黎耀祥也忍不住大呼經典！除了直播節目之外，舞台劇也是經常出現「執生」的情況。

除了隨機應變的能力，二人也提及到圈中人多，慎言也是非常重要，以免遭別人誤會。黎耀祥提及前輩梁醒波說話了得，即使罵人也不會讓人生氣。他聽說大老倌出身的波叔於片場均會有專屬位置休息，有次拍攝埋位時被一個年輕人誤坐，當他回來欲休息時也不好意思罵年輕人，於是便對着櫈問：「點解你要咁賤格？我行開想畀你休息一陣，你又畀人哋坐。」年輕人一聽立即便彈了起來讓座。阮兆祥聽罷即表示要效法波叔舉一反三的說話技巧，以後別人遲到只要罵時鐘就可以了。