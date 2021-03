藝人孫慧雪日前為患第四期肺癌嘅好友陳積榮(Jeff)籌醫藥費,提供經濟援助以展開治療,引起各界關注。

點知投身保險行業嘅麥明詩舊愛林作,又衝出嚟抽水兼借機sell保險,令將於擂台對戰嘅死敵鍾培生忍唔住爆粗鬧爆:「真係正XX,will seriously break this piece of shxt.(會狠狠地打這件垃圾)」

孫慧雪今日亦於社交網公開回覆,期望兩人捐錢助患癌人士:「感謝鍾生同林生都有關注到呢件事,不如考慮下,將打擂台嘅錢捐畀Jeff或幫助更多有需要嘅人身上!」