安齋拉拉　J級神之乳霸氣回歸

喺日本AV界有唔少胸襟廣闊嘅女優，F奶、G奶呢類Cup數已經小兒科，起碼要大至I、J、K先可以引起一班「胸奴」嘅注意，好似最近就有位J Cup女優宣布回歸而備受矚目。邊個咁巴閉？佢就係今次「世界Cup」嘅主角、擁有「神之乳」稱號嘅安齋拉拉！

絕色木瓜奶

講到日本AV界嘅名牌，好多人都會第一時間諗起S1，淨係一個亞洲人氣王三上悠亞已經夠吸睛，仲有小惡魔系天后小島南、名模級女優星宮一花……可謂猛將如雲。鍾情上圍Big爆嘅女優，亦不愁沒有好選擇，諸如J奶妹有栖花緋，以及小休復出嘅J奶女神安齋拉拉！現年26歲嘅佢，唔似一般爆乳女優咁全靠身材食糊，事關佢嘅顏值都係好出眾，甚有明星相，唔差過悠亞，而且靚得嚟有氣質。身材方面，高度中等，上圍就屬於超等，有成41吋J Cup咁勁，外形好似兩對大木瓜，被稱為「神之乳」唔係冇理由！

化身風俗孃

拉拉首次喺AV界亮相可追溯至2013年，當時嘅藝名叫宇都宮紫苑，因為集絕色美貌同極品J奶於一身，深得大量AV迷歡心，人氣勁，作品亦錄得極佳銷量！喺業界活躍咗大約1年，阿妹突然玩消失，走咗去拍寫真；及至2015年，佢改用藝名RION再戰AV界，肉搏咗3年又宣布小休，直到2019年尾復出，點知喺上年7月又唔見咗人，令好多粉絲囉囉攣。幸好，佢最近終於回歸，仲喺新作《神の乳を持つスーパー風俗嬢》入面作多番嘗試，一時化身夜總會陪酒孃，一時又以陪浴孃身份出場。老實講，外貌帶點高傲嘅拉拉，一向擅長運用「胸器」夾到男優腳仔軟，加上肉搏時七情上面，叫聲又夠響亮，所以部部作品都勁多人撐，相信新作亦唔例外。

安齋拉拉

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：41-24-35