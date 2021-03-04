激情男女　床上大亂鬥

美國四仔以狂野見稱，經常出現群戰場面，但並唔係一王二后或一后二王咁簡單，而係複雜到幾個索女混戰幾個型男，場面勁震撼，真係令人睇到意亂情迷！

全場冇得抖

曾經有脫星自爆，每次演出群戰戲，總會趁鏡頭拍唔到自己嗰陣偷吓懶，但呢套由Web Young製作嘅《Focus Group Frenzie》，相信冇咁嘅機會，事關導演全程以多部攝影機同時拍攝，仲要分分鐘嚟個全體交鋒嘅大畫面，唔好話偷懶，出少啲力都唔得。影片搵嚟多位人氣脫星參演，其中有份演出嘅Lily Larimar就話，拍攝過程好好玩，因為可以跟唔同嘅男女脫星交流，嗰種體驗既混亂又興奮，相信隔住螢光幕嘅四仔迷也能感受到。

熟女大作戰

有人話，女人三十如狼、四十如虎，究竟熟女喺性愛方面如狼似虎嘅講法有冇誇大？睇過Adam & Eve炮製嘅新作《Swinging Away》，就會有答案。影片由超過30位脫星參演，包括Mia Malkova、Penny Pax、Blair Williams等，陣容鼎盛又華麗。喺片長達4小時嘅作品入面，佢哋會盡情展現對性嘅渴望，當中嘅忘我表現，勢必令人睇到心跳加速，小心頂唔順，筆者最鍾意Blair Williams，一來有對36D巨乳，二來床上表現出色，令人好想落場玩埋一份。

閨密開派對

美國四仔嘅劇情真係可以好瘋狂，好似呢套由Eye Candy製作嘅《American Orgy》，講述一班閨密分享男友，齊齊享受前所未有嘅床上體驗。影片搵嚟Nickey Huntsman、Jay Taylor、Ziggy Star同Pepper Hart孭飛，佢哋身邊都有位床戰了得嘅男友，於是有人忽發奇想，話不如搞個性愛大派對，等姊妹們可以親身體驗吓閨密嘅另一半係咪床戰高手，結果一場瘋狂又香艷嘅群戰就咁開始。