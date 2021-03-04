鄧健泓介意老婆性感　家姐埋單感動到喊

藝人阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，邀請「大男人型」鄧健泓擔任嘉賓，他承認自己非常「大男人」：「我對住另一半嘅時候，相信係Head住對方，我會捍衞自己一啲堅持、原則及底線，發揮最大男人嘅氣概。」

自命「大男人」的他，在節目中不時提及太太石詠莉，他自爆初相識太太第1晚，太太已為他按摩，他說：「佢係美容師，相識第1晚同我手部按摩，適逢夜晚又浪漫，感覺好舒服，一舒服就舒服咗8年。」而鄧健泓還大讚太太性格溫馴：「我有好多朋友都話，佢（太太）好似過往（歷任）女朋友嘅優點集於一身。」

問鄧健泓會否介意身邊另一半打扮性感？他毫不猶豫表示：「非常介意。試過有個節目想佢（太太）着性感晚裝，但之前已經講好咗我哋唔做呢啲嘢，衫要睇過晒先去着，點知佢哋嗰邊冇畀我哋睇，到現場畀咗幾件Deep V晚裝佢，於是我話『Sorry，我哋唔會着性感嘢』，之後同個導演溝通完之後，大家都明白，最終唔使着。」

此外，他自言「大男人」性格，令每次家庭聚會主要負責「食飯埋單」角色，不過有次家姐「埋單」，竟令他感動到喊，受訪期間他雙眼通紅表示：「以往家庭聚會都係我畀，呢個習慣嚟，不過有次同大家姐食飯，佢去埋單，佢話『唔使喇，等我嚟，你都畀咗好多年！』我呆咗，唔識反應，然後自己入咗廁所喊，其實我都好想有人錫。」