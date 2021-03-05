佗B結婚6個月搞掂！湯怡首次見麥秋成即「彈鐘」

藝人湯怡及麥秋成閃婚兼升呢做父母，大半年內一氣呵成！不過湯怡就自爆第一眼見老公時，覺得零安全感即「彈鐘」，麥秋成就形容老婆為下凡女神，全程受訪甜到漏！

新婚夫婦接受東網專訪奉旨晒恩愛，回望1個多月前2人公布婚訊一刻震撼娛圈，因不少人覺得他們「大纜都扯唔埋」，就連當事人坦言雖然細細個就識，但甚少聯絡，湯怡大爆麥秋成是朋友介紹的對象，不過一見面就派「好人卡」︰「嗰陣未係好識佢，好表面睇完就同朋友講『呢個人咁冇安全感嘅留番畀你啦！』跟住就冇咗件事，係上年見到佢食炸雞好想食先開始慢慢傾偈了解，頭1個月就有想結婚嘅感覺。」她坦言相處後對老公讚口不絕，指對方零脾氣，又謂從他身上學識有耐性。

餵食甜品心跳加速

至於麥秋成就冧爆「投訴」湯怡不停餵食甜品，憶述當初對老婆心動一刻都是關甜品事︰「嗰日喺海邊、佢請我食曲奇，佢畀我嗰陣啱啱好個夕陽曬咗落佢度，就好似有道女神光咁，心跳都跳多幾下！」其後開始展開追求，深感對方是令自己開心的泉源︰「兩個人一齊最緊要係舒服，同佢相處係冇乜嘢可以挑剔，就算我做錯嘢，佢都唔係發脾氣、不滿，竟然係笑，覺得呢樣嘢好奇妙，嗰份開心嘅感覺係慢慢滲出嚟。」

婉拒透露BB性別

現時佗B 4個半月的湯怡仍手腳纖幼，即使正面示人亦毫無孕味，她對準媽媽身份大感興奮，尤其期待胎動來臨，但就婉拒透露BB性別︰「家姐話一開始好似有人撩吓你咁，但因為我長期都食到好飽，驚胎動咗都唔知！」她又大讚BB好錫自己，懷孕初期只是想作嘔，沒有其他不適，最難適應都只是孕傻︰「真係認同有呢樣嘢！有咗小朋友之後就蝦碌咗，冇乜記性，人哋笑緊嘅嘢我係要好耐先Load到咩事，覺得啲營養畀晒佢咁，個人開始冇咁靈活，胃口上都有改變，以前好鍾意食甜嘢，但頭3個月係完全唔掂，之後啲胃口先好番，有叫麥秋成喺我失控嘅時候制止我。」

笑言重回學生身份的麥秋成就為BB努力「刨書」，學習做個好爸爸，問到可有因疫情提早叫老婆停工安胎？他持開放態度表示︰「工作一定要嘅，各自都有做緊嘅嘢，我就做緊網上零售，佢有時都會幫吓手。」而自認工作狂的湯怡就笑話目標想做到臨生前2、3個星期︰「暫時有好多動作都冇乜影響，我都有同佢講我唔可以唔做嘢，佢好好成日都會車出車入、24小時喺隔籬，希望遲啲可以代言BB產品。」

場地︰Mustard Seed Co-working Space

湯怡服裝︰Whistles

麥秋成服裝︰Theory