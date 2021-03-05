【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十二壬子木開日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、拜師、動土

忌：狩獵、放水、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

事業運平平，對工作提不起勁，宜趁午飯休息。

金牛

工作難免出現失誤，只要積極處理，問題不大。

雙子

能夠獨立處理問題，同事對你的信任有增無減。

巨蟹

財運一般，市場現暗湧，投資宜採取觀望態度。

獅子

負面情緒太多，要求過高令自己背負沉重壓力。

處女

跟身邊人發生小誤會，不及時解決將影響感情。

天秤

事業運極旺，有獨當一面的機會，財運也不錯。

天蠍

多勞多得，但別把得失看得太重，免影響情緒。

人馬

感情生活甜蜜，惟財運不穩，易因迷糊而失財。

山羊

對工作有要求，精益求精，但不要忽略健康。

水瓶

士氣旺盛，積極投入工作，表現令人刮目相看。

雙魚

工作忙碌，易因疲累而出現失誤，宜好好休息。

【生肖運程】

相沖生肖：馬（56歲）

旺弱指數：（升）虎 人緣佳

（跌）馬 桃花弱

鼠

得到別人力撐，工作添信心，效率也大大提升。

牛

人緣一般，不宜頂撞長輩，有可能被朋友出賣。

虎

滿面桃花，適合談情說愛，也有助拓展人脈。

兔

生活不愁寂寞，易陷入糾纏不清的感情關係。

龍

運勢上升，只管做好本內事，毋須理會閒言。

蛇

表達力強，跟同事打成一片，有利事業發展。

馬

是日沖煞，別把另一半管得太緊，以免吵起來。

羊

謀事要看清局勢，保持低調可避免小人針對。

猴

全力以赴是成功關鍵，即使吃點苦也應堅持。

雞

爭取同事支持很重要，可成為事業發展的後盾。

狗

事業不乏發展機遇，可一試，但要防小人作梗。

豬

虛心學習，可提升工作能力，收入將更穩定。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

驚蟄日最宜打小人

3月5日是「驚蟄」，又名「白虎開口日」，是打小人的最佳日子。相傳，這一天蟄伏中的萬物，被春雷驚醒，各種污衊不堪之物，如小人、白虎也開始活動，因此必須進行「打小人」儀式，把惡運污垢清除，免被小人侵害。

打小人一般在陰暗的地方進行，如橋底、三岔路口，所以灣仔鵝頸橋底便成為打小人的熱門地方，儀式可交給專業「打手」代勞，如能親力親為，效力更顯著。事前要準備的物品很簡單，包括小人衣包、橙一個（用來插香燭）、五色豆、芝麻、肥豬肉，以及一隻爛鞋！

打小人的方法是在小人紙寫上某人的姓名及出生日期，如沒有對象，可寫上「五方五路小人」。接着，把自己的名字寫在有「天解賜福禎祥、地解化難生恩」效用的黃色百解上。之後，用爛鞋出力拍打小人紙，寓意小人被我們踩在腳下，動彈不得。打的時候可以念着：「打你個小人頭，等你有氣冇碇抖」、「打你隻小人腳、等你冇褲着」等等，自創語句也可以。當小人紙打到破爛後，把黃色的老虎在生豬肉上繞一下，再把小人紙放進老虎內，並一同燒掉，寓意小人被老虎吞噬，隨即將五色豆及芝麻撒在地上。最後，把「百解」由頭到腳前後拍打，與金銀衣紙一拼燒掉，整個儀式就大功告成。

打小人有多大效用，無從稽考，但至少在心情上有治愈感覺。