東方日報C1：八卦謠言謀殺4年情　李冰冰姊弟戀玩完

金馬影后李冰冰近年為了經營與圈外男友許文楠的姊弟戀，不惜正值事業高峰時放慢腳步，更為了捍衞愛情及男友名譽，多次訴諸法律。女尊男卑、背景懸殊，加上無日無之的人身攻擊，終斷送4年情，直認分手的她視舊愛為「情逾骨血」的親人，她說：「和我在一起，掩蓋他本身的價值，原本以為愛情只是兩個人的事情，後來才發現面對謠言，再堅定的人也會動搖。」

出道27年的內地頂級女星李冰冰，歷年來只曾與天王郭富城及台灣男星朱孝天等傳霧水緋聞，至2017年1月被拍得在三亞酒店的私人沙灘上與嫩男攬腰又咀嘴，她才大方承認與年輕16歲的金融才俊許文楠拍拖，當時她分享深情對望的合照「官宣」戀情：「一切都是最好的安排！」是她入行以來首次公開戀情。

成功脫單的冰冰雖已在荷里活打響名堂，但為了經營戀情，明顯放了不少心機及時間，對上一部電影成品，已是全球票房大收逾40億港元的《極悍巨鯊》，近年減少在幕前演出及現身公開活動。雖然拍拖4年間曾傳婚訊，但只聞樓梯響，前年她來港出席活動時被問到結婚及造人大計，只以「隨遇而安」作回應，之後又指是否結婚亦沒所謂。拍拖以來不多談戀事，亦只曾兩次分享親密照，明顯想低調發展，保護戀情。

曾發火提告捍衞男友

去年1月，她被發現無名指戴有鑽戒，即被揣測已婚，惟她未有回應，不足3個月，內地網上開始瘋傳「李冰冰男友投資失敗並威脅李冰冰為其還債」、「李冰冰與圈外男友分手」等失實消息，她不惜訴諸法律反擊傳聞，否認分手及代男友孭債之說。惟傳聞未止，同年8月有網友謠傳男方投資失利欠債過千萬元，更指有人以私密照作威脅代還債。未幾冰冰即提告，並要求對方向她和男友公開道歉，當時她放狠話：「造謠一張嘴，殊不知給被污衊誹謗的當事人多大的傷害和困擾，如有再造謠傳言者，亦絕不姑息！」

冰冰多次出手維護男友名譽及捍衞戀情，可惜最終仍因流言蜚語斷送4年情。上月只有好友趙麗穎等陪過48歲生日的她，日前在內地受訪時自爆已回復單身，被問到「如果要移居另一星球，會否帶愛人」時，她明言：「我已經沒有愛人了，哈哈，我們已經選擇分開了。分開這件事，是我們經過一段時間慎重考慮的結果，他是一個特別陽光、善良的人，和他的這場戀愛讓我重新定義了愛情。他為我展示了一個我從來不曾見過的愛情世界。」

網友鼓勵任泉奪芳心

她對許文楠有讚冇彈，坦言分手原因是長年遭外間攻擊，背景懸殊亦是關鍵：「我們的分開並不是因為矛盾，而是和我在一起，掩蓋了他本身的很多價值。他是一個很優秀又很努力的人，但因為和我在一起，他的優秀努力似乎都成了八卦的附屬品。他經常會收到來自各方輿論的刀槍劍戟，尤其是面對很多子虛烏有的謠言的時候，即便闢謠了，他還在不停被攻擊。我們原本以為愛情只是兩個人的事情，後來才發現面對謠言，再堅定的人也會動搖。」

再見不只是朋友，雙方共識分手後關係昇華，她說：「愛情是要兩個人都快樂，只有一個人的快樂，那只是索取，為了更加自在，我們做了分開這個決定。現在雖然情感關係上不再是戀人，但成為了更加情逾骨血的親人。」分手消息曝光後，網民對她未能與另一半長相廝守而大感可惜。不過，由於她近年低調處理戀事，亦有不少網友對消息感愕然，反問：「她何時拍拖？」

另外，內地男星任泉向來是冰冰的知己，回復單身的冰冰昨日就上載為他慶生的合照送祝福，有網友即鼓勵男方把握機會，攻陷芳心！

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