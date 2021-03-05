煤氣烹飪中心「好老婆烹飪証書課程2.0」　提升生活幸福感

【特約報道】「無飯情人及夫妻」已經成為香港近十多年來的普遍社會生態，但專家指出其實一頓飯可以拉近兩人的距離，這是在外面吃不到的味道。煤氣烹飪中心於早前委託生活易進行「你倆是否無飯情人？」問卷調查，訪問了近700位香港情侶及夫婦，了解他們的飲食習慣和入廚經驗，調查結果反映港人對學習烹飪的興趣濃厚，而且認同烹飪是增進兩性關係的其中一個重要因素。

「你倆是否無飯情人？」問卷調查結果 顯示廚藝在兩性關係中極為重要

調查發現超過八成半的男性喜歡另一半下廚（86%），而超過七成的男性更鼓勵另一半去學習烹飪（74%）。而超過八成的受訪男女更認為廚藝了得是成為「好伴侶」的因素（男：87%；女：83%）。在眾多的菜式當中，中式家庭小菜被選為大家最有興趣學習的菜式（73%），緊隨其後的則是西餐（62%）。圓滿關係中心總監暨心理輔導學家蔡綺文女士更在活動上分析廚藝對維繫伴侶關係的重要性，她表示為伴侶下廚期間，能暫時忘卻煩惱，專注於當下，有助舒緩身心壓力，締造健康情緒；加上為對方發揮創意，精心料理，不但可獲得滿足感，更可以調配適合對方口味的菜式。蔡綺文女士續說：「在親密關係中，為對方下廚有助增進感情，讓雙方感受到愛與被愛的感覺。而若能夠煮出味道好的菜式，更是錦上添花，我們都非常鼓勵大家為伴侶踏出親自煮食的第一步！」她更為情侶送上學習下廚如何能維繫兩性關係的關鍵。

煤氣烹飪中心至今已有超過40年歷史，為不同年齡人士提供不同程度的明火烹飪課程，由幼童、年輕人至長者，服務都一應俱全。加上以互動方式教學，務求令大家由基本烹調知識以至較深入的烹調秘技，均可按自己的興趣及進度，持續提升廚藝之餘，更可以享受明火煮食既樂趣。時代不斷變遷，忙碌的生活及工作造就了愈多愈多的『無飯夫妻』，當烹飪看似不再重要的時候，這項調查中時下男女對烹飪的看法讓我們有了新的啟發，推出的「好老婆烹飪証書課程」反應極為熱烈，反映大眾普遍認同「烹飪是好伴侶特質」的觀點。

「好老婆烹飪証書課程」涵蓋「入得廚房、出得廳堂」烹飪技巧

「好老婆」烹飪証書課程絕對是成為好妻子、好女友的入廚必修之選，五堂速成班由買餸選料開始，到處理肉類、蔬菜、海鮮等各樣食材，教你煮十多款日常小菜和宴客佳餚，讓你搖身一變成為入得廚房、出得廳堂的「好老婆」！

費用：$2,800 (共五課) (CPCC0603)

導師：Lilian 鄭慧芳 (粵)

上課日期：逢星期一，下午2:00 - 5:00

3月22,29,4月12,19及26日

第1課─30分鐘2餸1湯

+ 粉麵種類及處理

+ 炒河粉技巧

+ 豆腐種類

+ 紫菜處理

實習：豉汁帶子蒸豆腐，肥牛炒河。

示範：紫菜豆腐湯。

第2課─中菜刀功及烤焗技巧

+ 切薄片技巧

+ 簡易鹵水製作

+ 炒的技巧

+ 不同牛肉部位烹調

實習：薑蔥頭抽燒雞，翠玉瓜雲耳炒牛𦟌。

示範：鹵牛𦟌。

第3課─炆煮技巧

+ 炆煮技巧

+ 烤肉技巧及安全知識

+ 排骨處理及烹調

實習：咖哩南瓜排骨，京葱爆羊肉。

示範：燒豬頸肉。

第4課─海鮮菜譜

+ 蟹的種類及揀選

+ 劏蟹技巧

+ 炒蛋技巧

實習：上湯焗蟹，菜甫炒蛋。

示範：花雕蛋白蒸蟹。

第5課─入得廚房、出得廳堂之宴客菜式

+ 菇菌種類及處理

+ 伊麵的處理

+ 中式芝士汁

實習：芝士龍蝦尾伴伊麵，黑松露醬炒鮮菌 。

+男友/老公試食

+頒發証書典禮

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煤氣烹飪中心

香港銅鑼灣利舞臺9樓

電話： 2576 1535