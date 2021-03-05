出爐金球視帝家居背景露玄機　證實新戀情

美國男星Jason Sudeikis早前於《金球獎》憑電視劇《乜都得教練》（Ted Lasso）奪得電視劇喜劇組最佳男主角，由於新冠肺炎疫情，得獎者都透過視像致詞，眼尖網友發現Jason發表得獎感言的家居背景，與《乜》拍檔英國女星Keeley Hazell最近於社交網站分享的寓所一樣，證實兩人的新戀情！

Jason的美國女星舊愛奧莉花懷特（Olivia Wilde）上年執導新片《Don't Worry Darling》，與參演電影的英國男子組合One Direction前成員Harry Styles搭上，Jason懷疑他們的撻着時間與對外公布的不同，自己被撬牆腳，大受打擊。

知情者透露，雖然Jason於Keeley家中出席《金球獎》，但兩人仍然未同居：「Jason仲未搬去同Keeley一齊住，佢仲係因為奧莉花而好傷心，未準備好另一段認真嘅關係。」Jason即使有新戀情，但也將照顧與奧莉花所生的6歲兒子Otis與4歲女兒Daisy放在首位。知情者續說：「Jason仲同緊兩個仔女一齊住，當奧莉花喺洛杉磯拍緊《Don't Worry Darling》，同Harry周圍玩時，對仔女都係由Jason照顧。」