「韓國第一美女」抗老秘餅

【特約報道】氣虛是其中一個肥胖和衰老的原因。想要健康瘦身抗老，必須要調理好身體，讓全身的氣血平衡。我專研中藥營養學，所以我經常介紹的補氣方法，就是以食療為主，當中我很推介大家進食山藥（淮山）。「韓國第一美女」金泰希好靚女眾所周知，早前她就公開她的抗老保養秘方，就是常食自家製山藥煎餅。

「天氣通於肺，地氣立於腎。」中醫學認為，山藥補氣又入肺經和腎經，能貫通天地之氣，滋養補氣；只要陽氣充足，身體氣場也得變得堅強穩定，身體的氣化功能也就增強了，抵抗力自然提升，營養才能有效到達各臟腑和皮膚。此外，肺主皮毛，山藥潤肺，養好肺，肌膚自然美白滑嫩，亦能防止乾燥身痕問題。

現代營養學亦認同山藥的強身美肌功效。山藥含有優質蛋白質，補充蛋白質能快速修復受損的肝細胞，令肝臟得以維持製造膽汁、幫助消化、排毒、調節膽固醇等功能。山藥更含有一種特殊成分薯蕷皂苷（diosgenin），是人體製造激素的原料之一，能夠減少肌膚老化，恢復皮膚彈性。日本料理中經常將生山藥磨成泥澆在米飯上，這種食法更能保留山藥特有的黏液蛋白和酵素。黏液蛋白是一種蛋白質和多醣類結合而成的物質，進食後，黏蛋白會包覆糖分，控制糖分吸收。而酵素是人體腸道必須的元素，幫助身體從食物中攝取營養，加以消化、吸收，亦能把營養轉化成能量，促進代謝，清除體內有害物質。日本妹皮膚白滑，日本老人特別長壽，或與他們經常進食生鮮山藥有關。

「韓國第一美女」金泰希的抗老秘餅很易做，只需將新鮮山藥去皮磨成泥，逐少加入麵粉拌勻至稠身，加入適量鹽調味，搓成小餅狀再煎至兩面金黃熟透即成。此餅有補肝腎、暖腰膝、補氣壯陽、抗老潤肌的效果。山藥含有澱粉，吃後有明顯飽腹感，減肥期間可用此餅作取代飯麵麵包。

如果想將這道秘餅的抗老功效再提升，建議可用紫山藥。山藥有白肉、紫肉的差別。紫色山藥富含白山藥沒有的抗氧化成分花青素（Anthocyanin）。花青素被稱為是水、蛋白質、脂肪、碳水化合物、維他命、礦物質外的第一大必須營養素，是天然強效的自由基清除劑，自由基是引起衰老、癌症等眾多疾病的源頭，多進食紫山藥攝取花青素，有效延緩衰老、保護細胞免受外界傷害、維護心血管和眼睛健康。

民間俗語：「冬吃山藥勝吃補藥。」吃件山藥煎餅，健康又抗老。

補身纖體粥：材料含有能夠補益肺腎的山藥，補氣又入肺經和腎經，能貫通天地之氣。即沖即飲，養生同時瘦身。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。