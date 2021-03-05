今日係春天第三個節氣——「驚蟄」，溫度會逐漸回升、雨量增多、春雷初響，換言之，天氣很不穩定，乍暖還寒，所以要注意衣着，最好帶備外套傍身，避免着涼。另外，驚蟄過後，萬物復甦，代表各種細菌和病毒也開始活躍，所以日常作息應以順應春陽萌生嘅自然規律為原則，早睡早起之餘，不妨趁早上出外散步，舒展四肢，呼吸新鮮空氣，有助提高人體嘅抗病能力，亦令精神愉悅。

呢一日最為人熟悉嘅傳統習俗之一當然係打小人，呢個習俗源於古時嘅農業社會，相傳白老虎在「驚蟄」後睡醒出來覓食，農民為防止白老虎傷人，每逢「驚蟄」便祭白虎，在準備好嘅紙老虎上抹上豬血，並獻上生豬肉，希望白虎吃得飽飽便不會傷害人類，到近代，白虎難求，小人常見，於是小人取代了白虎位置，成為被驅趕對象，衍生打小人習俗。

養生方面，驚蟄過後萬物復甦，亦係各種細菌同病毒活躍嘅季節，這期間人體肝陽之氣漸升，陰血相對不足，飲食起居應順肝之性，助益脾氣，令五臟和平，宜多吃富含植物蛋白質同維他命嘅清淡食物，少食動物脂肪類食物，例如多吃菠菜、蘆薈、水蘿蔔、苦瓜、木耳菜、芹菜、油菜、山藥、蓮子、銀耳和鴨血等食物。此外，坊間有「驚蟄吃梨」的說法，一來梨子對人體有益，二來梨的諧音為「離」，「驚蟄吃梨」也有跟害蟲分離的寓意，但因梨性屬寒，易傷脾胃，所以不能進食過多，一個已經很足夠。