想急救身材？　即跟韓星快速瘦身法

韓國女星向以高顏值、身材好見稱，不過也不是位位出道時已顏值巔峰。她們當中有不少人初出道時的可愛嬰兒肥或易肥體質，都令她們練就了一套自身的減肥秘笈。熱播韓劇《西西弗斯的神話》中的女主角朴信惠就是成功甩掉嬰兒肥，創下一個又一個收視佳績的女神代表。新劇中她飾演一位時空穿越者，劇情撲朔迷離，相當燒腦。她曾公開1個月瘦10公斤的瘦身餐單，小編今天就一併送上她及另外兩位韓流女神的快速瘦身法，等絲打們可按心水選擇，跟脂肪一決高下。

【朴信惠─青瓜瘦身法】

青瓜絕對是瘦身好拍檔，不但熱量低飽肚感高，而且有助排毒美顏，食法亦多。「收視女王」朴信惠的地獄餐單中就有它的身影。早餐是一條青瓜加一杯低脂牛奶，午餐是白菜和半碗飯，晚餐是白菜加一條青瓜。據說這個餐單的見效速度甚快，建議在瘦身初期時使用，瘦下來後只要維持均衡飲食，就能避免復胖！

除了地獄餐單外，朴信惠平日也會飲紅豆水、南瓜水去水踵。瘦下來後，她又堅持過下午6時不吃的原則，盡量早吃晚飯、少吃澱粉和少喝湯，加上間中以番茄代替1餐及運動，令身材時刻保持苗條。

【朴敏英─蘋果減肥法】

有「韓國最美整形範本」之稱的朴敏英有很多令人記憶深刻的作品，而她的美貌和好身材也一直是大家的討論焦點，但原來她也有過嬰兒肥的煩惱。她的地獄瘦身餐單只進行短短3天，但卻不是人人做到。因為這3天當中只能吃蘋果，雖然不限量但十分難捱。蘋果富含膳食纖維和維他命，可刺激腸胃蠕動、加速脂肪燃燒，還有去水腫和排毒的功效，而且飽肚感強，非常適合瘦身食用，不過記得要連皮食。由於這減肥法不算輕鬆易跟，她建議最多一個月進行一次就夠。

其實除了蘋果減肥法外，她平日的飲食心盡量清淡，會以「番薯、雞胸肉、雞蛋」這3款食物作主食，以減少澱粉的攝入，同時補充蛋白質。每天除了來杯檸檬水外，亦會維持每天8杯水和少吃冰冷飲食的習慣。她更會趁有空時多走路，多做縮小肚動作，以及Keep住跳舞和做瑜伽等運動。

【AOA雪炫─炸物減肥法】

作為韓國女團AOA的門面，擁有「名牌身材」的雪炫初出道時體重曾達60公斤，站在隊友身邊顯得略為臃腫，因為一次激瘦13公斤而令她的地獄瘦身餐單廣泛流傳（每日1餐只吃番薯、雞胸肉加雞蛋，完全是不可能的任務）。後來她上節目時親自闢謠，表示這些都是假的。雖然會吃這3樣食物，但都是以「炸物」為主，肚餓時會吃番茄甚至充滿蛋白質且熱量低的炸魷魚。她表示自己不會刻意節吃，但會以小量為主，避免自己過分壓抑，愈壓愈胖，不過嚴格執行起來則會保持過下午5時不吃的原則。同時會透過加強運動，以及看自己最瘦時期的照片來激勵自己減肥。