貧病交加入住公屋！陳少霞罕談失婚經歷：一片茫然

現在是闊太的息影女星陳少霞，日前接受馬浚偉主持的節目《緣來自咖啡2》訪問，原來兩人緣分始於1998年TVB劇《鹿鼎記》，至今相識超過20年，陳少霞在訪問中罕有談到早年失婚經歷，捱過一段苦日子後，最終收獲幸福，與估計有8億身家的李文輝結婚，並誕下女兒李書雅。

獨力湊兩女

陳少霞坦言人生最大的挫折是經歷離婚，2000年她與澳洲籍華裔富商結婚後退出娛樂圈。及至2006年，陳少霞前夫生意失敗致破產，她曾傾盡儲蓄作出經濟支持，無奈二人情盡無法繼續走下去，最終於2008年離婚收場，而前夫更在2012年因病過身。

陳少霞獨力照顧兩女復出拍劇，期間她卻不幸患上甲狀腺疾病，大女亦有糖尿病，陳少霞經濟一度陷入困境，曾一家搬入天水圍公屋居住。她說：「離婚後，我由經濟狀況頗好變得一無所有，還要照顧兩個女兒，一度很茫然，日子真的很難過。幸好我性格樂觀，容易滿足。」為養家，她曾嘗試過做地產經紀，可惜不成功，後來轉行賣珠寶，學到很多東西。

後來她在教會遇上真愛李文輝，兩人於2016年結婚，婚後陳少霞想為丈夫生B，曾嘗試人工受孕，可惜屢試不果，最終自然地「成功造人」。現在的陳少霞成為幸福闊太，但她沒有停下來，未來希望可以讀神學，以及報讀中醫課程。