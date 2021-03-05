《春秋M》與古天樂共同征戰

【特約報道】以春秋戰國時期為背景的SLG策略手遊《春秋M》近日正式曝光，仲強勢邀得古天樂做港台地區宣傳大使，讓玩家在《春秋M》中，與古天樂共同征戰，體驗合縱連橫、金戈鐵馬的春秋戰場！

攻佔食邑百家爭鳴

《春秋M》最大賣點是「攻佔食邑」，玩家可透過食邑地圖來觀察九州中的營寨。隨着戰力與爵位提升，還能挑戰高等的精英營寨，只要完成佔領，便能定期向地方村城徵稅，稱霸群雄絕不是夢。至於「百家學館」含有儒、道、墨、兵四大流派，玩家可隨着建築升級來進行深度鑽研，無論在九州或是主城中，都能大幅增加農田礦產的產量，各派系也有獨家技能可供解鎖，包含建城、募兵等。

逾80萬人事前預約

《春秋M》近日達成事前預約逾80萬人佳績，成功解鎖【普通資源寶箱】、【刀幣】、【中級裝備淬煉】、【金塊】等限定福利！Facebook官方討論區也持續招生中，只要立即加入，便可廣邀各路兄弟組團建盟，隨時掌握最新消息。現在只要到官方粉絲團《春秋M》的置頂貼文中，標記2名好友並留言「快跟我齊戰九州，從＿國出發！」，官方將依照活動達標人數在遊戲上線後發送全服豪禮，並從留言名單中抽出幸運兒，有機會獲得iPhone 12 Pro Max等禮品。