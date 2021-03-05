S 500 4MATIC先進豪「奢」

平治（Mercedes-Benz）S-Class作為品牌核心和全球最暢銷豪華房車，擔當引領車壇重要角色。全新S-Class配備先進數碼科技，車身尺碼進一步放大，全新鋁製混合車身的鋁含量逾50%，輕量化與高剛性兼備。受惠於一些針對性車身空氣動力學設計細節，包括新的側鏡、輪圈及尾燈設計等，風阻系數低至0.22Cd，連帶車廂寧靜度進一步提升。拍攝車S 500 4MATIC搭載配備一體式起動發電機（ISG）及 48V輕混能EQ Boost系統的3.0L直六引擎，擁有435hp最大馬力及520Nm峰值扭力，EQ Boost額外輸出馬力及扭力分別為22hp和250Nm。搭配9G-TRONIC波箱，完成0-100km/h加速只需4.9秒，廠方公布綜合耗油量可低見7.8L/100km。駕駛逾5.3米的車長的S 500 4MATIC在道路游走，感覺猶如小型汽車般穿梭自如，這歸功於加配了後軸轉向系統，其最大特點就是擁有高達10度的最大轉向角度，令迴旋圈再少2m。

車載全新第2代MBUX多媒體系統對應車上多個屏幕，當中前主屏幕及後排2屏幕屬OLED屏幕，並可互相分享多媒體資訊。拍攝車更標準配備由大約250顆LED組成並與駕駛輔助系統連接的主動式氣氛燈，能在緊急或必要時轉成紅色，強化視覺警示效果，並在操作溫度控制或「Hey Mercedes」語音助手時提供反饋。此外，拍攝車加配擁有眼動追蹤技術的全新3D儀錶、可與座椅按摩功能產生共振傳遞的Burmester進階4D環迴音響系統、後排Comfort Package及MBUX進階娛樂系統等。無論是車廂的現代豪華程度和駕乘體驗皆更上一層樓。若嫌未夠，車主還可將精準分布光線的創新Digital Light、具備AR擴增實境功能的大型抬頭顯示器和擁有學習推算、識別駕駛者的肢體動作並預測意圖的MBUX Interior Assist功能等新數碼科技逐一加配。