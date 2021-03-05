被網友斷正同許家傑行山　人妻林淑敏咁樣講

「大小姐」林淑敏及「送水輝」許家傑到將軍澳電視城出席《愛．回家之開心速遞》之「『開心』福滿來」活動，今日適逢「驚蟄」，眾人在台上「打小人」。身為基督教徒的大小姐表示冇此習俗：「但啲人話驚蟄就係蛇蟲鼠蟻出嚟嘅日子，不過我就唔驚，可能因為我住村屋，但試過工人打開個櫃就畀隻蜈蚣咬到，我哋即刻送佢入院，後尾醫生就話冇毒。」送水輝就謂不會打小人，但就想趕走是非、小人。

但問他們可有試過嬲到想打小人的時候？大小姐謂自己好嬲時會不出聲：「唔開心咁坐喺度，所以返到屋企老公就有排受，哈哈，佢見我唔出聲佢都會唔舒服，不過我好快就會嬲完，無謂傷身。」送水輝就謂試過之前有次拍攝NG多次：「最後仲搞到不歡而散，大家都唔開心，自己仲激到喊，後尾諗番唔需要發脾氣，唔好傷身。」

講到想趕走是非，問到可包括緋聞，因近日又有網友見到2人一起行山？大小姐笑言：「係正常活動，如果袁文傑喺度，大家就淨係會見到佢，因為佢好高。」送水輝笑言：「之前同袁文傑行山佢行前面太矚目，不過如果大家見到我都可以好似見到發哥咁同我say hi嘅。」他們又謂會經常一班人行山，但都試過私下2人約跑樓梯。問到2人另一半可知自己行蹤？大小姐表示：「知嘅，係正常活動，唔好有太多諗法同避忌。」