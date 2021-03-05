浮世繪紋身名店聯名　鞋上睇富士花火祭

adidas Originals經典鞋款SUPERSTAR誕生雖然已經超過半個世紀，大致設計輪廓亦早已定下，但最難得是品牌從來沒停止為其創作，一直在保持設計精髓的同時注入新元素，更找來各方好友齊齊獻技，繼續讓呢對「超級星」發光發亮。是次adidas Originals就再度與日本知名波鞋店atmos合作，並邀請以浮世繪風格聞名的日本紋身店Three Tides Tattoo作三方聯名，為SUPERSTAR加入浮世繪風格的富士山及花火圖案，延續前作adidas Originals x atmos Setsubun Pack所呈現的日本傳統文化色彩。

富士山是日本傳統文化中極具代表性的象徵，從昔日珍貴的浮世繪以至今日唾手可得的明信片都必定會見到，每年夏季於富士河口湖舉行的花火大會更是當地盛大祭典，吸引無數日本人及外地遊客前往觀光。是次adidas Originals x atmos x Three Tides Tattoo SUPERSTAR設計就將富士山及漫天花火的畫面搬到鞋上，從白畫（內側）一直將璀璨花火燃點至黑夜（外側），而鞋側的三間細節亦僅以縫線呈現以免破壞構圖，藍色鞋帶亦綴上白點模仿繁星夜空，鞋踭外側更繡有一個紅色小標籤，上方寫上「atmos」的日文片假名，貫徹鞋款宣揚日本文化的主題。