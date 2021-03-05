關智斌新歌MV似鬼古　靈魂慢慢被吞噬

英皇歌手關智斌（Kenny）全新個人專輯今日推出，新歌《隱形人》同日上架，這是一首關於為愛贖罪的作品，Kenny說：「收到林家謙呢首歌嘅時候，第一次聽已經好沉醉喺melody當中，加上周耀輝老師嘅歌詞，好喜歡。呢首歌係inspired by一套電影《Manchester by the Sea》，繼之前已發布嘅《乾爹》關於寂寞；《暫定》關於相處，而呢首係關於點樣療傷。」

MV拍攝方面，再次跟《乾爹》的導演Sheng及Maggie合作，Kenny表示這次MV故事設定以女主角患上情緒病，身為男友的他每日相伴，希望用關心嘗試分擔或減輕女友的痛苦，可惜最後也徒勞無功：「MV開始時會以為我同女主角一齊搬入新居，但事實係當我搬入新居後，只得我一個人，女主角已經唔係人世。原本想搬到新屋可以好好療傷，忘記女主角，但女主角一直住喺我心內，始終擺脫唔到女主角嘅陰霾，最後嘅我慢慢被吞食，慢慢變成咗女主角……係咪好似一個鬼古呢？」場景布置加上角色設定，完全令Kenny投入當中的暗黑世界、感受到那份傷痛，他說：「我都有患情緒病嘅朋友，其實佢哋最需要一個肯聆聽嘅人，你肯聆聽、代入佢哋嘅世界，就係關心佢哋最好嘅方法。」

由於歌曲演繹時需要情緒醞釀，他在錄音方面花上加倍工夫，唱了很多個版本，悲情、抒發、療傷、紓緩等等，其實每種方式都行得通，沒有對錯之分，最後全都交由監製揀選一個最好的版本。

他強調演繹這首歌需要一氣呵成：「份詞好特別，最初未見到佢嘅威力，直到唱嘅時候就感受到，係漸進式攻陷內心，只有一口氣去唱，情感先可以推到爆發點。」他更認為這首歌正正屬於2021年，「第一句歌詞『前面是新的歲月記得走下去』，就是想着大家繼續向前行，不論勇敢地走還是悲觀地走，總之就是要繼續前行，這也是他選這句歌詞作為專輯名稱的原因。」