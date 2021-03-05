JW為無綫唱主題曲　憶兒時與家人「電視撈飯」

﻿歌手JW（王灝兒）早前為劇集《陀槍師姐2021》主題曲《我不想別離》拍攝MV，她說：「正式第1次為TVB劇集唱主題曲，每次劇集播出時聽到自己嘅歌都好興奮，諗起細個同屋企人睇住電視劇食飯嘅情景，依家就家人陪住一齊聽我嘅歌，好窩心呀。可能係自己有份唱主題曲，都不期然會追劇，今晚係大結局，搞到我都好緊張。」

今次MV裏面，她飾演一個愛情故事小說家，找來《#後生仔傾吓偈》當中的兩位主持呂靜文（Bonnie）和徐文浩（Fred）演出，劇情講述兩人感情轉淡面臨分手的局面，當中不乏難捨離的擁抱場面，JW笑言：「我係一個說故事人，拍攝時基本上係響佢哋前景，完全睇唔到後面佢哋做嘅戲，只能靠睇番佢哋嘅playback，作為MV小說家嘅我，應該寫多啲激情嘅場面畀佢哋表演。」

Bonnie和Fred同聲說：「因為唔多拍劇經驗，好彩我哋兩個好熟，冇尷尬嘅感覺，多謝JW同導演搵我哋參與今次拍攝，學咗好多嘢。」二人在現場大讚JW這首新歌好好聽，又頑皮地說從小就聽她的歌曲，搞到JW狂笑說：「好開心自己嘅歌好多人認識，期望好快有機會為自己主演嘅電視劇唱主題曲，今年會努力作出更多嘅新嘗試。」