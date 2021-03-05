鄭保瑞新片揚威海外　林家棟目露兇光勁震撼

由影帝林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之主演，鄭保瑞執導的電影《智齒》，日前在第71屆柏林影展完成特別展映。疫情下眾人未能飛到柏林感受氣氛，但獲中外影評讚好，形容導演回到了擅長的暴力電影類型，新片以雨血混雜、骯髒暴力，在黑白影像下呈現末世的感覺，令人喘不過氣。

新片映期礙於疫情仍未落實，但片方特意發布1分46秒國際版片花滿足大家。片花中每個角色由始至終都在雨水、泥濘及垃圾堆中，以歇斯底里的狀態下出現。好似林家棟目露兇光瘋狂駕駛、李淳在暴雨下崩潰痛哭。特別是飾演街童的劉雅瑟最為矚目，貫穿一分多的片花，弱小的身軀被掌摑、暴打、逃跑、痛哭；血流披面、手腳被綁瑟縮在如地獄般的垃圾堆中。

全片畫面經鄭保瑞導演黑白處理後，更凸顯了人性黑暗、畫面上的血腥暴力，短短一分多的片花已經震撼人心，非常壓抑。對於在海外大獲好評，鄭保瑞非常興奮，非常感謝一班演員，他說：「拍攝《智》是比較辛苦，不但因為拍攝環境又濕又髒，演員的情緒每日亦好壓抑，特別是林家棟和劉雅瑟，所以能夠獲得海外影評的認同好開心，希望可以快點和香港觀眾見面。」