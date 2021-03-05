9月打百萬擂台戰　鍾培生爆粗鬧林作係屎

前港姐麥明詩舊愛林作和「富三代」鍾培生，因「100萬抽水風波」引發的百萬擂台戰，終於打得成。今日在鍾家淺水灣豪宅大花園開記者會，2人於事件後首度同場，鍾培生不屑望林作，林作眼神鬼祟，𢱑頭摸下巴動作多多。記者會上，2人火藥味濃，鍾培生多次夾雜中英爆粗，鬧林作是屎。林作亦不示弱，寸嘴稱自己代表普通人對權貴。記者會後，司儀稱2人不會握手，但肯對望互睥，期間林作忍不住笑。

超重要賠錢

鍾培生透露與林作對打的拳賽，有4個回合，每回合2分鐘，並且鍾培生有「出賽限重」制，磅重將於賽事前一天內舉行，重量在量秤時超越合約所規定重量，林作直接獲判技術勝出，若經協商後依照安排比賽，鍾培生每超重0.5kg就需要賠償予對手1,000港元。而林作則不設此限。但如果林作違反合約，包括無法出席賽事，則鍾培生不需支付上述款項，林作則要賠償期間所有宣傳支出。

同場還有4至6場其他賽事，以及樂隊和歌手表演，鍾培生形容是體壇娛樂盛事，將於9月舉行，設現場觀眾，拳賽門票公開發售，收益會捐作慈善用途。

人壽保險寫裕美為受益人

鍾培生指不敢鬆懈Keep Fit備戰，戒汽水、少酒少甜品，保證不做肥仔，提到邀請藝人表演方面，他不排除請林作女友裕美。

至於林作對於傳聞會未打先投降，他死撐不介意被大家睇死，稱有信心十拿九穩，但會加大人壽保險保額，寫裕美為受益人：「信心100%，贏面6：4，我6，佢4。」自吹高過鍾培生，體重多10幾磅，屬中量級：「冇立遺囑，冇諗住死，冇諗過輸，我腦海中淨係諗住點幫佢挽回少少顏面。」但他自爆媽媽及女友都買他輸，投訴女友不錫他。