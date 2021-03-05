本日日本：Le Creuset聯乘《多啦A夢》　超可愛琺瑯鑄鐵鍋登場

法國廚具品牌Le Creuset的出品是不少「煮婦」的心頭好，趁《多啦A夢》50周年，該品牌於3月6日在日本推出聯乘系列，值得一班愛入廚的粉絲留意！主打有多啦A夢（20cm）及多啦美（18cm）兩款Cocotte Every高身琺瑯鑄鐵鍋，鍋身分別漆以招牌藍色及黃色，並添加項圈及尾巴元素，而鍋蓋把手則以鈴鐺為靈感，設計充滿驚喜。另一款不可錯過的是多啦A夢Marmite深炒鍋（22cm），賣點係鍋蓋上印有多個戴上廚師帽的多啦A夢圖案，可愛爆燈！餐具方面亦有多款選擇，包括有由Sphere陶瓷圓形碟、百寶袋半月形碟及迷你碗組成的套裝，以及長形碟配搭杯子的套裝，兩款套裝各有多啦A夢及多啦美款式選擇。此外更有以五位角色製作的Sphere陶瓷圓形碟套裝及Sphere陶瓷杯套裝，多啦A夢、大雄、靜香、胖虎及小夫陪你用餐，特別開心。該系列將於3月6日正式發售，日本Le Creuset官方網店、樂天、Yahoo! Shopping及多啦A夢未來百貨則率先於即日發售。另外，日本Le Creuset為慶祝推出多啦A夢系列餐具，於即日至17日在東京涉谷 Hikarie 5樓開設快閃店，身在日本的粉絲記得捧場！