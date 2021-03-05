周末行街街　各具賣點2市集

逛市集已經成為不少人的周末節目，無論文青或小情侶都喜歡註足逗留，可說是淡市中鮮見人頭湧湧的好去處，同時亦提供手工藝者、創作人的交流機會，難怪愈來愈多形形色色、不同特色主題的周末市集，教大家流年忘返。

萌寵主題 帶主子一齊逛

想帶埋毛孩一齊行市集？機會嚟啦！一連2個周末於PopWalk天晉滙舉辦的萌「寵」手作市集，逾40個手作人會親臨現場與大家分享「愛寵」手作文化，為各位毛孩及主人們帶來各式各樣的精品。場內更提供Be a Cutie Pet寵物學堂、Pet Pet 專業寵物拍攝服務及完美寵物大賞等與寵物相關服務及活動，更有Love Pet Pet福袋換領，讓一眾主人可齊齊與心愛主子共度愉快周末。

日期：即日至3月7日、3月12至14日

時間：12:00pm至8:00pm

海洋主題 藝術圖騰布置

另一個為大家介紹的海邊走走手作市集，於OP Mall海之戀商場Chill Gallery進行，由SOHO MARKET舉辦，設置逾30個本地手作創意品牌攤檔，並圍繞海洋主題的原創，例如手作飾物、花藝擺設、布藝飾品、烘焙糕點、香薰蠟燭、手工肥皂等，大家可放鬆心情，好好享受這個臨海的空間。大會更誠邀著名本地藝術創作單位、擅長以日系浮世繪式手繪風格展現在藝術創作的The Flying Hawk Studio聯乘合作，將海浪、卷雲及富士山等藝術圖騰點綴在市集的布置設計中，身心都感到Relax。

日期：即日至3月7日、3月12至14日

時間：1:00pm至9:00pm