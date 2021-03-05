【美女饕廚】Yakitori中環篇

上期介紹完尖沙咀的Yakitori，今期再介紹另一家燒鳥店，是位於中環一條陡峭安靜的街道上，兩間店各有特色。餐廳是開放式廚房吧枱，在用餐的時候，可以觀看由日本電視名人主廚擔任的燒烤節目。這裏一共28款不同的雞串，而選用的雞隻都是40天大，每天早晨新鮮屠宰，作為當晚的烹製食材。

先來雞腿串（Momo），是經典烤雞肉串，固意帶點燒焦，令味道層次增加，大大提升木炭烤香的風味。之後是雞肉丸（Tsukune），蘸上蛋黃新鮮蘿蔔蓉，肉丸有咬口並調味得當。

緊接是雞尾，這是我沒想到會這麼早就上場，這部味道濃郁，經過一番咀嚼後，鬆脆煙韌，帶有堅果味。再來是雞頸肉串，是雞頭周邊的肉，因為這部分是經常轉動的部位，所以肉質極具彈性，嚼勁十足，是十分美味的部位！

接下來是烤雞肝，口感有點乾澀，並沒有甚麽汁水，但卻享受到最樸實的味道，又黏又軟的獨特口感與香氣，新鮮又優質的雞肝完全沒有多餘的腥味，味道在口中慢慢擴散。

之後是雞肉湯，濃郁而黏稠，湯頭主要用雞骨燉煮而成，在強火熬煮下，呈白濁色調，膠質重是其特徵，還隱約滲出骨髓香氣，滿滿的雞精華，讓人回味無窮！

最後是親子丼（OYADON），即滑蛋雞肉飯，雞肉質感較結實，吃起來有嚼勁，跟半熟滑溜的蛋一起吃，十分匹配！

饕廚貼士：家做親子丼

材料和製法都十分簡單，準備雞肉、洋葱、雞蛋和白飯。先炒香洋葱，下雞肉一起炒，配以日式醬油和味醂調成醬汁。雞蛋輕輕拂打，不用完全打勻，若想蛋做出滑溜口感，蛋汁需要分兩次加入，鋪上白飯後便成為一碗香噴噴又美味的親子丼。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）