侯佩岑媽媽做小三情史被翻出 　崩潰爆喊道歉

台灣藝人侯佩岑近日與老公黃伯俊、母親林月雲亮相大陸真人騷《婆婆和媽媽2》，不過節目開播前，息影多年嘅林月雲過往為人小三的情史被翻出，引起網上熱議。近日播出一集中，兩母女促膝談心，更談及此事，起初侯佩岑表示擔心老公與媽媽，會受到外界輿論影響，但媽媽林月雲則對女婿好有信心。

不斷Say Sorry

林月雲望住女兒彷彿見到過去嘅自己，坦言：「像我就很害怕會影響你。」侯佩岑眼見媽媽崩潰，即拖實對方隻手，並安慰說：「其實我知道大人的世界並不容易，可是你已經盡你所能，讓我可以感受到那個童年是快樂的。」林月雲表示：「只要你不受傷就好，剩餘的時間就做些該懺悔的事，其他的我們就不多做解釋。」兩母女相擁痛哭，林月雲更不斷講對不起。

2度介入閨蜜婚姻

有台灣「最強第三者」稱號的林月雲，年輕時是70年代著名的閩南語演員，曾與自己的閨蜜、電視製作人老公侯世宏有私情、其後誕下侯佩岑，分手後獨自撫養女兒，過幾年又介入另一閨蜜蔡貴照，與商人老公邱嘉雄的家庭，不倫戀維持近30年，而遭姊妹和老公雙重背叛的蔡貴照深受打擊，自此潛心修佛。